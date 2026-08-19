Prohiben el aparcamiento en el desvío de la N-525 en A Bandeira

El Concello de Silleda recuerda la prohibición de estacionar durante el fin de semana en las calles habilitadas como desvío de la N-525 a su paso por la localidad de A Bandeira, con motivo de las Festas de Verán. De este modo, la carretera nacional permanecerá cerrada al tráfico desde la tarde del viernes 21 hasta la madrugada del lunes 24 de agosto, después de que el Ministerio de Transportes y DGT aceptasen la solicitud formulada desde la administación local.

Desde el gobierno municipal se agradece a la Administración central la autorización de este desvío, una medida que se considera necesaria por razones de seguridad ante la elevada afluencia de personas que se desplazan hasta la localidad durante esas jornadas festivas.

El Concello de Silleda pide además la colaboración de vecinos y visitantes para garantizar el correcto funcionamiento del dispositivo. Durante los tres días estará prohibido parar y estacionar en las vías por las que discurrirá el desvío: Fernando Penoucos, rúa do Parque y el tramo de Ramón de Valenzuela. También desde el viernes quedará prohibido estacionar en rúa Xeral y en el tramo comprendido entre rúa da Empanada y rúa Lavadoiro, salvo para vehículos autorizados.

En este setido, el ayutamiento o colocará bandos y avisos informativos para recordar las restricciones y solicita que se respeten en todo momento las señales de tráfico, con el objetivo de facilitar la circulación, evitar incidencias y así permitir que las Festas de Verán se desarrollen con normalidad y seguridad.

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Por otra parte, el lunes 24 será jornada de festivo local en el municipio de Silleda con motivo de las Festas de Verán de A Bandeira. La restricción de estacionamiento se mantendrá durante las tres jornadas en las calles afectadas, por lo que se recomienda prestar especial atención a la señalización temporal y a los avisos colocados por el Concello.