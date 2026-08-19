Ninguna persona atendida en el CHUS presenta retinopatía por el eclipse

Concluido el período de refuerzo llevado a cabo en Santiago por Oftalmología del CHUS para dar cobertura a las posibles incidencias que en su ámbito hubiera podido provocar el eclipse solar del pasado 12 de agosto, el balance no puede ser más positivo. Y es que las cifras, corroboran la afirmación de la jefa del servicio de que «en general, la población ha sido prudente, se ha entendido el mensaje y lo ha hecho bien» a la hora de observar el fenómeno astronómico

De hecho, María José Blanco Teijeiro asegura que «de los 25 pacientes atendidos en Urgencias por quejas relacionadas con el eclipse, 18 se derivaron a Oftalmología para someterles a una tomografía de coherencia óptica (OCT) y, por ahora, todos son negativos».

Explica que «esa prueba diagnóstica mucho más específica nos permite ver la integridad anatómica en la zona central de visión y confirmar el diagnóstico de retinopatía solar», y señala que a falta de las últimas seis programadas para este martes, «no tenemos ningún caso de quemadura por esa exposición». Juega también a favor de este parte médico en blanco en cuanto a lesiones por una inadecuada observación del eclipse el tiempo, puesto que se han superado esas primeras 48 horas críticas en las que deberían sentirse las secuelas, lo que Blanco identifica con una sintomatología de alerta y que supone «una pérdida de visión central, ver un punto negro que no desaparece».

Sobre el tipo de personas que acudieron al CHUS refiriendo molestias oculares por el eclipse, indica que «ha habido desde una niña de corta edad a la que trajeron sus padres preocupados por si en algún momento se había quitado las gafas sin que le vieran, a un joven extranjero que no se había enterado de que debía protegerse con unas gafas homologas». Incide en que es el diagnóstico el que determina si efectivamente ha habido una lesión o no, al margen del número de personas que acuden a Urgencias, si bien señala que también en este aspecto la ciudadanía se ha comportado de forma responsable y no se ha dejado llevar por un excesivo alarmismo.

En concreto, el dispositivo reforzado atendió el 13 de agosto a 62 personas, 8 de ellas con problemas relacionados con el eclipse, al igual que un día después, fecha en la que el número de pacientes analizados fueron 65. Ya el 15 de agosto, último día del refuerzo de Oftalmología en Urgencias, solo 3 de las 41 atendidas presentaban algún tipo de molestia que pudiera tener que ver con la observación del fenómeno astronómico.

Sobre las medidas de prevención en la salud visual en lo que queda de verano, aunque «la sensibilidad al sol varía mucho dependiendo de la susceptibilidad individual», pone el acento en la protección de los ojos con gafas homologadas. Recuerda a quienes utilizan lentes de contacto que no deben bañarse en la piscina o el mar con ellas porque se corre un riesgo mayor de infecciones corneales, «que pueden comprometer la visión de una forma muy importante», y aboga por no bajar la guardia con su higiene.

Noticias relacionadas

Ante las elevadas temperaturas, aconseja que «quienes tengan más síntomas de sequedad, ya que con el calor la lágrima se evapora más fácilmente, utilicen las lágrimas artificiales para mejorar esos síntomas de ojos secos».