La Off-Season, cuando la temporada empieza en verano

Imagínense que con la llegada del verano deciden pasarse sus semanas de vacaciones preparándose para regresar a su puesto de trabajo en las mejores condiciones posibles para rendir al máximo. Para muchos –estimo que la mayoría– sería una idea descabellada. Las vacaciones son para descansar, relajarse, desestresarse... en definitiva, para cambiar durante unas semanas de vida antes del odioso síndrome postvacacional. Pues eso es lo que cada vez hacen más deportistas de mayor o menor nivel. Es la bautizada y cada vez más citada «Off-Season». La idea es simple, seguir entrenando para llegar a la pretemporada de tu equipo con una buena base física que te permita estar a un buen nivel desde el principio y de paso trabajar en la prevención de lesiones. Resumiendo, nada de tirarse en la tumbona durante cuatro meses hasta que suene el despertador del fin del verano, el gimnasio espera.

Precisamente en el gimnasio encontramos al preparador físico estradense Alberto Rey Molano, más conocido como «Laca», para saber más sobre una moda que cada vez siguen más jugadores de diferentes categorías y edades. En su caso cuenta con tres jugadores que llevan semanas trabajando en su centro desde que acabó la temporada. Se trata de tres promesas del fútbol estradense de diferentes categorías, con los que viene realizando dos o tres sesiones semanales de entrenamientos durante el verano.

Uno de ellos es Pedro Fandiño, jugador juvenil que milita en el Arosa de Liga Nacional. Otro es Matías Brea, que juega en el equipo cadete del Compostela de División de Honor. Lo hace como mediapunta. Por último está el defensa Izan Castro, hijo del exjugador del Estradense, Fafú, que milita en el Victoria. «Comencé a trabajar con Pedro y luego llegaron Matías e Izan por el boca a boca», explica Laca, quien valora el «compromiso» que los tres muestran por intentar llegar lo más arriba posible en el mundo del fútbol. «Son chavales que tienen condiciones y talento. Cada uno tiene su historia pero los tres tienen ambición y son muy trabajadores».

Preparando la pretemporada. / Bernabé/Javier Lalín

En este caso, Laca destaca el «cambio de mentalidad» de estos jóvenes y talentosos jugadores con respecto a generaciones anteriores, cuyas vacaciones una vez acababa la temporada pasaban por pasarlo bien y descansar hasta que el club los convocase para la vuelta a los entrenamientos. «Estos chavales pasaron sus vacaciones preparándose y trabajando para llegar al comienzo de la pretemporada en las mejores condiciones», afirma. «En el mundo del fútbol hay mucha competitividad y el hecho de que que tengas un punto más desde el inicio puede ser determinante».

Laca explica que este trabajo en la citada Off-Season no tiene nada que ver con el que van a realizar después en pretemporada o durante la temporada. En esta época el objetivo se centra en mejorar, por ejemplo en la técnica a la hora de realizar los ejercicios, en trabajo preventivo de lesiones y algo de fuerza, centrándose en puntos clave. «Las temporadas son cada vez más larga. Empiezan antes y acaban más tarde. Eso supone un esfuerzo a nivel físico y es importante realizar un trabajo de prevención. Cuantas menos lesiones tengan, mejor para ellos y eso se consigue con una buena base que creamos en entrenamientos específicos para cada uno». A ello hay que sumar ejercicio de pliometría, un método de entrenamiento basado en saltos y movimientos explosivos que aprovechan el ciclo de estiramiento-acortamiento muscular. Permite al jugador ganar potencia, mejorar la aceleración, cambiar de dirección con rapidez y saltar más alto en los duelos aéreos.

«Este periodo entre la temporada y la pretemporada se está convirtiendo en el mundo del fútbol en un momento estratégico, tanto para recuperarse como para crear una buena base física que después aproveches durante toda la temporada. Hoy en día los futbolistas casi no paran»,explica el preparador estradense. «A grandes rasgos se puede decir que esto es como una pre-pretemporada. Son detalles pero detalles que pueden marcar la diferencia en un mundo donde todos los jugadores tienen mucho talento y están muy parejos. La recuperación, el descanso, la nutrición... son cuestiones que vemos que están de moda y en el mundo del fútbol por ejemplo, se tienen muy en cuenta, todo está muy estudiado.

Laca cuenta con un Máster en preparación deportiva, un mundo que siempre le apasionó y que lo llevó incluso a colaborar clubes estradenses. «Me gusta aplicar todo eso que aprendí. Es bonito ver como los chavales van mejorando con ese trabajo», afirma. Sus pupilos también han agradecido ese trabajo, tanto que los tres le han pedido seguir entrenando con él durante la temporada, aunque solo en sesiones puntuales y como refuerzo al trabajo que realizan con sus equipos.

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Tras años trabajando en diferentes centros de entrenamiento de A Coruña y A Estrada, Alberto Rey decidió convertirse en su jefe y poner en marcha su propio centro. Fue el pasado mes de mayo cuando realizó la inauguración de unas instalaciones situadas a un paso de la Porta do Sol. Así es como nació el LTT Centro de Entrenamiento.