Sequía
Lalín sufre cortes de agua y problemas de presión por bajo caudal en la captación
Los grifos vacíos y el hilo de agua que apenas sale de las duchas se han convertido en la realidad este lunes de numerosos vecinos de Lalín. Mientras que algunos puntos del término municipal sufren cortes totales en el suministro, otras zonas experimentan una drástica bajada de la presión que impide el correcto funcionamiento de los electrodomésticos básicos y dificulta las tareas cotidianas más elementales.
Técnicos municipales coinciden en que todo apunta a un problema estructural mucho más grave: la captación de agua en el Pozo Negro. Los puntos de origen desde donde se abastece al municipio están registrando niveles inusualmente bajos, lo que impide bombear el caudal necesario para satisfacer la demanda de toda la población. La escasez de recursos en las fuentes de captación originales genera un efecto dominó que vacía los depósitos de cabecera y deja sin fuerza a la red de distribución general.
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