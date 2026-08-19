Lalín inicia los trámites para que el Cocido Galego sea BIC

El cocido en Lalín representa más que su plato más representativo y en torno a este producto se genera una actividad que desde hace muchos años convierte a la Feira do Cocido en una herramienta económica de primer orden. Ahora, el gobierno local pretende darle otro impulso a su buque insignia turístico con la tramitación del Cocido Galego como Bien de Interés Turísico Cultural (BIC). A pesar de que este histórico plato no es exclusivo de las tierras dezanas, en su capital se elevó a unos estándares de calidad y promocionales hasta el punto que el Cocido de Lalín se convirtió en la primera cita gastronómica de Interés Turístico Internacional.

Ahora, el ejecutivo de José Crespo propone a la Xunta que, a través de la Consellería de Cultura, inicie el proceso para la declaración del Cocido Galego como BIC en la categoría de Patrimonio Cultural Inmaterial, con la incoación y la tramitación del correspondiente expediente. Además, se prevé la incorporación de la documentación necesaria para dar cumplimiento a la Lei 5/2016 del patrimonio cultural de Galicia. En la moción que el grupo de gobierno de Lalín llevará a pleno se solicitan, en su apartado de acuerdos, otras cuestiones. Así, se pide a la administración autonómica que, durante la elaboración del expediente, cuente con la participación y colaboración de representantes de las universidades gallegas, de especialistas del sector gastronómico y otras instituciones que puedan colaborar en la elaboración de la memoria técnica que «fundamente dun xeito máis idóneo a declaración». El Concello, por su parte, se compromete a colaborar con la Xunta de Galicia en la aportación de la documentación necesaria para la preparación de la memoria técnica que acredite el valor cultural e identitario del Cocido Galego.

En la exposición de motivos el ejecutivo subraya que este plato, con su tradición, cumple plenamente con estos requisitos al integrar tradición, identidad, sociabilidad o transmisión generacional al estar vinculado a prácticas tradicionales como la matanza del cerdo. «Constitúe unha manifestación cultural viva e socialmente recoñecida», relata.

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En clave local destaca que Lalín, como referente del cocido y con una consolidada proyección cutural y gastronómica, tiene la responsabilidad institucional de emprender esta iniciativa que trasciende el ámbito local para constiutir de este modo una propuesta al servicio del conjunto de Galicia. Y, por último, apunta que la Convención para la Salvaguarda del Patrimonio Cultural de la Unesco establece como objetivo funamental identificar las manifestaciones culturales vivas que constituyan la expresión de la diversidad cultural entre los pueblos.