Forno atribuye el estado de la Praza Europa su «abandono» por el Concello

Los socialistas lalinenses denuncian lo que consideran un «abandono» de instalaciones públicas destinadas a ocio como la Praza Europa o la pista de petanca de O Regueiriño. Su portavoz municipal, Alba Forno, subraya que el espacio situado encima del parking Europa dispone de una zona destinada a la práctica del patinaje que se encuentra en un estado de deterioro que impide su utilización con normalidad. Así, reitera que hay instalaciones públicas con desperfectos que además de no poder emplearse por parte de los vecinos, suponen un riesgo evidente.

Tablas con clavos a la vista en la cancha de petanca.

En la Praza Europa, dice Forno, los problemas no se ciñen a la pista de skate, ya que son visibles piedras del pavimento rotas y otros elementos deteriorados, «ofrecendo unha imaxe de abandono nun espazo céntrico de uso habitual pola veciñanza». Insiste en que la piedras pueden provocar caídas y accidentes y recuerda al Concello su obligación de mantener estos recintos en condiciones adecuadas. «Debe actuar antes de que teñamos que lamentar algún dano», reprocha la portavoz, quien alega que a estos problemas estaba previsto que se le pusiese remedio en 2020 tras un anuncio del alcalde, José Crespo.

Además, Forno cuestiona que en la pista de petanca se acumulen tablas rotas con clavos oxidados a la vista, cuestión que califica de «inadmisible». Al margen de cómo se encuentra la cancha para la práctica de este deporte, Forno indica que cerca de este recinto hay parques infantiles y por su proximidad al Paseo do Pontiñas este entorno es transitado a diario por muchos vecinos. «Non queremos que o Concello agarde a que aconteza algo para reaccionar. A prevención tamén forma parte da responsabilidade dun goberno municipal», dice.

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Por último, para Forno estos dos ejemplos muestran una realidad que evidencia la necesidad de que el ayuntamiento refuerce los trabajos de conservación y mantenimiento de los espacios públicos como merece la población y no limitarse a inaugurar o anunciar actuaciones.