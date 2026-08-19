Cultura
El director del Museo de Aquitania visita Silleda en el marco de su hermanamiento con Canéjan
Laurent Védrine fue recibido en la Casa do Concello y conoció espacios como el Mosteiro de Carboeiro y el Museo do Campo e da Mecanización
El Concello de Silleda recibió este martes la visita de Laurent Védrine, director del Museo de Aquitania de Burdeos, que se acercó al municipio en el marco de las relaciones existentes con Canéjan, ciudad francesa hermanada con Silleda.
Védrine fue recibido en la Casa do Concello por la alcaldesa, Paula Fernández Pena, y por la concejala de Tursimo, Mónica González, en un encuentro en el que se abordó la importancia de la conservación, divulgación y la puesta en valor del patrimonio local y las posibilidades que ofrecen este tipo de intercambios para estrechar vínculos culturales entre ambos territorios.
Laurent Védrine es conservador jefe del patrimonio y director del Museo de Aquitania, una de las instituciones culturales de referencia de Burdeos, dedicada a la historia de la ciudad y de la reflexión de Aquitania, con colecciones que abarcan desde la prehistoria hasta la época contemporánea. Antes de asumir la dirección del museo bordelés ejerció, entre otros cargos, como director del Museo de Historia de Marsella.
Durante la recepción, el director del museo francés firmó en el Libro de Honra del Concello de Silleda, dejando constancia de su visita al municipio, donde puso en valor los beneficios de hermandad como el que Silleda mantiene con Canjean desde 2016.
La jornada continuó con un recorrido por dos espacios especialmente representativos del patrimonio silledense. Vedrine conoció el Museo do Campo e da Mecanización, donde pudo acercarse a la historia del rural, de la agricultura y de la evolución de las herramientas y maquinaria empleadas en el campo, y posteriormente visitó el Mosteiro de San Lourenzo de Carboeiro, uno de los principales referentes históricos y monumentales del municipio.
La alcaldesa, Paula Fernández Pena, destacó la relevancia de recibir en Silleda a profesionales vinculados a la gestión y conservación del patrimonio. «Para nós é unha satisfacción que unha persoa cunha traxectoria como a de Laurent Védrine poida coñecer de primeira man unha parte do noso patrimonio. Temos recursos culturais, históricos e etnográficos de enorme valor, e visitas coma esta permítennos tamén intercambiar experiencias e novas miradas sobre a maneira de conservalos e dalos a coñecer», señaló la edil.
Fernández Pena incidió además en el papel que siguen a desempeñar los hermanamientos europeos. «O vínculo con Canéjan vai moito máis alá dos encontros institucionais. Ao longo destes anos permitiunos crear relación entre persoas, colectivos e entidades, compartir experiencias e abrir novas vías de intercambio cultural. Esta visita é outro bo exemplo das oportunidades que nacen destes lazos», añadió.
Silleda y Canéjan mantienen relaciones de hermandad desde 2016, con la firma definitiva del acuerdo en agosto de 2017, y desde entonces se tienen sucedido los intercambios culturales y las visitas entre ambas localidades.
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