Una decena de establecimientos participan en el concurso Deztápate organizado por la AED

La decimoquinta edición del Concurso de Tapas “Deztápate”, organizado por la Asociación de Empresarios de Deza, comienza este jueves 20 y se prolongará hasta el 30 de agosto con la participación de diez establecimientos hosteleros de la comarca y con varias novedades pensadas para reforzar la participación del público y acercar el certamen también a los locales situados fuera del centro urbano de Lalín.

Los establecimientos participantes y las tapas con las que competirán en esta edición son Alola, con “Trilero, dónde está la bolita”; Cabanas Restaurante, con “Toma Ti!”; Café Gastrobar Desito, con “El jardín del cocinillo”; Casa Currás da Praza da Igrexa, con “Mar envolto”; Casa San Martín, con “Saca Meigallo!”; Hotel Balneario Baños da Brea, con “A nosa barquiña”; Nigiri de Kontique, con “Calimero - Ei”; Pensión Las Palmeras, con “Hojas de Bifana”; Restaurante La Molinera, con “Champiñón x 4”; y Siglo XXI Tapería Bar, con “Pink Panther”.

El precio de cada tapa se mantiene en tres euros, con la bebida aparte. Entre las principales novedades de esta decimoquinta edición figura la creación del sello Volante Dourado, una iniciativa dirigida a favorecer la afluencia a los establecimientos ubicados fuera del centro urbano. Así, en Casa San Martín, en O Corpiño; Café Gastrobar Desito, en Rodeiro; y Hotel Balneario Baños da Brea, en Vila de Cruces, la persona que conduzca un vehículo con cuatro o más ocupantes será invitada a la tapa. Con esta medida, AEDEZA pretende facilitar que los participantes puedan completar la ruta y desplazarse hasta los establecimientos más alejados, al tiempo que se fomenta una conducción responsable.

La programación de “Deztápate” incorporará además un showcooking en Lalín los días 25, 26 y 27 de agosto, en el que participarán varios de los establecimientos inscritos en el concurso. Las demostraciones gastronómicas estarán acompañadas de música ambiente y, en la jornada del día 27, contarán también con la actuación en directo de Dani Barreiro, sumando así un componente de animación a la propuesta gastronómica de esta edición.

En cuanto a la mecánica del concurso, se mantiene el sistema de años anteriores. Solo podrán participar clientes mayores de edad, que recibirán una papeleta de votación en la que deberán reunir el sello de cada uno de los establecimientos a medida que degusten la tapa correspondiente. Una vez completado el recorrido, los participantes deberán puntuar sus tres propuestas favoritas: tres puntos para la que consideren la mejor tapa, dos puntos para la segunda y un punto para la tercera. La clasificación final se obtendrá mediante la suma de todas las puntuaciones emitidas por los clientes. Los tres establecimientos mejor valorados recibirán un diploma acreditativo y distintas bonificaciones en las cuotas de asociado de AEDEZA. El local ganador disfrutará de un año gratuito de cuota de asociado; el segundo clasificado tendrá medio año gratis; y el establecimiento que ocupe la tercera posición contará con un trimestre gratuito.

La participación del público tendrá también recompensa. Entre todas las personas que entreguen su “pasaporte” completo, con los sellos de los diez establecimientos participantes, se sortearán un total de 23 premios aportados por las entidades colaboradoras. Entre ellos figura un almuerzo o una cena para dos personas en el Pazo de Toubes, en Cenlle, patrocinado por Distribuciones Javier Vázquez a través de Adega Viña Costeira.

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A este premio se suman seis botellas magnum de “Viña Pomal” y otras seis botellas magnum de “Legaris”, aportadas también por Distribuciones Javier Vázquez. Además, Viños Manuel Gil cede cinco estuches con dos botellas cada uno de “Adegas Don Bernardino” y cinco botellas magnum de “Belezos”, de Bodegas Zugober. Con esta combinación de gastronomía, participación popular, premios y actividades paralelas, AEDEZA afronta una nueva edición de “Deztápate” con el objetivo de dinamizar la hostelería de la comarca y animar al público a descubrir las propuestas de los diez locales participantes. La edición mantiene así una fórmula basada en la degustación, la votación directa del público y el recorrido por los diez establecimentos.