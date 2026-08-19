Un colectivo ecologista atribuye a la gandería intensiva la eutrofización de masas de agua en Deza

El colectivo medioambiental Ecoloxistas Galicia Atlántica e Verde (AGAV) denunció ante el Seprona, el Concello de Lalín, Aguas de Galicia, Saúde Pública y Calidade Ambiental el «mal estado» de las aguas del regato Pontiñas a su paso por el paseo fluvial de Lalín. Destaca que sus aguas presentan un elevado grado de eutrofización (enriquecimiento excesivo de nutrientes) y fuertes olores que, según esta asociación son el resultado de vertidos de residuos con altas concentraciones de nitrógeno y fosfatos que acaba desencadenando una proliferación descontrolada de organismos que rompe el equilibro del ecosistema fluvial e impide el paso de la luz a las capas inferiores del agua.

La asociación solicita a las administraciones competentes que investiguen el origen de la contaminación y adopten las medidas oportunas para solucionar el que considera un posible delito ambiental. La denuncia llega en un verano en el que, indica, varios ríos de la comarca de Deza, con una de las mayores concentraciones de ganadería porcina intensiva de Galicia, así como el embalse de Portodemouros, acumulan restricciones por contaminación. La contaminación del Pontiñas se suma a la de otros ríos del sistema fluvial Ulla-Deza. El río Furelos, afluente del Ulla a su paso por Melide, lleva cinco años consecutivos con el agua considerado no apta para el baño en la playa fluvial de esta localidad, y mismo pasó este 2026 a la lista de prohibición permanente de baño de la Xunta de Galicia. Alega asimismo que la playa fluvial de Vilatuxe también se vio afectada este verano por una prohibición de baño debido a la presencia de bacterias enterococos intestinales en el río Deza.

El caso más severo, considera, es el del embalse de Portodemouros, en Brocos (Agolada) pues según el último informe oficial de la Consellería de Sanidade, actualizado el 14 de agosto de 2026, el área recreativa de Brocos está en la misma situación que el embalse Das Conchas, con un nivel de Alerta 2 por presencia de cianobacterias y la correspondiente recomendación de prohibición de baño, debido al alta probabilidad de efectos adversos para la salud. El festival, que, valora la entidad, reunió varios miles de personas para presenciar el eclipse solar total de 12 de agosto, y pretendía crear una experiencia inmersiva de música y naturaleza, se celebró precisamente en esa misma orilla del embalse entre el 11 y el 13 de agosto, con el agua afectado por la contaminación.

Restos orgánicos en el cauce del Pontiñas. / Cedida

Por otro lado, EGAV indica que la comarca dezana registra un promedio de nueve cerdos por cada habitante. Pero, remarca, el promedio esconde disparidades enormes: en Agolada hay 13 cerdos por persona; en Rodeiro, 46; y en Dozón, hasta 70. Eso supone que en Rodeiro (con poco más de 2.200 vecinos) el número de cerdos supera los 100.000 ejemplares, una cifra equiparable a la población humana de ciudades como Santiago de Compostela, Ourense o Lugo. En Agolada, con una cifra de población similar a la de Rodeiro, hay más de 30.000 cerdos. Los municipios con alta carga porcina intensiva, opina, pierden más población o ganan menos que localidades con características similares pero sin ganadería intensiva en su territorio, y un estudio del Institute for Agriculture and Trade Policy concluye que esta industria destruye el triple de empleos de los que generan, ya que al ser explotaciones muy automatizadas requieren muy poca mano de obra, y los trabajos que crea «son de peor calidade, precarios e mal remunerados».

Noticias relacionadas

Por último, sostiene que esta contaminación tiene un impacto que va más allá del cierre de zonas de baño, pues los nitratos y fosfatos llegan al agua de la traída en el rural a través de pozos, fuentes y captaciones de los ríos «moitos deles sen control sanitario regular», concluye.