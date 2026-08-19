El Clarinet Fest cierra una edición histórica con récord de participación

La séptima edición del Galicia Clarinet Fest, que concluyó en Lalín el pasado 9 de agosto, cerró una semana de intensa actividad con un balance histórico. Tras una evaluación pormenorizada de los datos de matriculación, afluencia de público, presencia de marcas e impacto en el territorio, la organización sitúa el evento como una de las citas de referencia y de proyección únicas a nivel europeo.

La Academia del festival triplicó su matrícula con respecto a la edición anterior, alcanzando los 150 alumnos procedentes de todo el territorio español y de países como Reino Unido, Canadá, Estados Unidos, Alemania, Suiza, Francia o Uruguay. Así mismo, las horas de formación se cuadruplicaron respecto a 2025, con un total de 430 horas de clase impartidas por un cuadro docente de 18 clarinetistas de prestigio internacional, integrantes de las orquestas y universidades más prestigiosas del mundo.

La respuesta del público también se triplicó en esta edición. El festival programó 22 eventos que reunieron alrededor de 6.000 espectadores.

La apuesta formativa y artística del Galicia Clarinet Fest se consolida, un año más, como una de las más potentes a nivel europeo en el panorama de la música clásica y contemporánea, concretamente del clarinete, con una programación que se amplió en esta edición, al ciclo de jazz que seguirá creciendo.

La presencia del sector comercial fue otro de los grandes hitos de la cita, con la participación de 30 empresas y marcas internacionales que encuentran en el festival un escaparate clave para la venta directa de clarinetes y accesorios, con una facturación durante el festival que superó los 70.000 euros.

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Más allá de la dimensión artística, el evento que concentró en Lalín y en sus alrededores durante la semana del festival un activo de 200 personas entre alumnado, profesorado y organización, generó un retorno global estimado en 350.000 euros entre alojamientos, restauración, personal, transportes, imprentas, cachés proveedores varios y servicios logísticos, consolidándose durante el mes de agosto como un importante motor de la dinamización económica turística y cultural para la comarca. Durante una semana, la localidad se convirtió en un espacio multicultural donde convivieron estudiantes, docentes y profesionales de cuatro continentes, generando una atmósfera de intercambio y oportunidades de futuro para los participantes.