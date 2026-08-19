Música
El Clarinet Fest cierra una edición histórica con récord de participación
El certamen celebrado en Lalín triplicó su matrícula y público, consolidándose como un referente europeo de la música y con alumnado de cuatro continentes
La séptima edición del Galicia Clarinet Fest, que concluyó en Lalín el pasado 9 de agosto, cerró una semana de intensa actividad con un balance histórico. Tras una evaluación pormenorizada de los datos de matriculación, afluencia de público, presencia de marcas e impacto en el territorio, la organización sitúa el evento como una de las citas de referencia y de proyección únicas a nivel europeo.
La Academia del festival triplicó su matrícula con respecto a la edición anterior, alcanzando los 150 alumnos procedentes de todo el territorio español y de países como Reino Unido, Canadá, Estados Unidos, Alemania, Suiza, Francia o Uruguay. Así mismo, las horas de formación se cuadruplicaron respecto a 2025, con un total de 430 horas de clase impartidas por un cuadro docente de 18 clarinetistas de prestigio internacional, integrantes de las orquestas y universidades más prestigiosas del mundo.
La respuesta del público también se triplicó en esta edición. El festival programó 22 eventos que reunieron alrededor de 6.000 espectadores.
La apuesta formativa y artística del Galicia Clarinet Fest se consolida, un año más, como una de las más potentes a nivel europeo en el panorama de la música clásica y contemporánea, concretamente del clarinete, con una programación que se amplió en esta edición, al ciclo de jazz que seguirá creciendo.
La presencia del sector comercial fue otro de los grandes hitos de la cita, con la participación de 30 empresas y marcas internacionales que encuentran en el festival un escaparate clave para la venta directa de clarinetes y accesorios, con una facturación durante el festival que superó los 70.000 euros.
Más allá de la dimensión artística, el evento que concentró en Lalín y en sus alrededores durante la semana del festival un activo de 200 personas entre alumnado, profesorado y organización, generó un retorno global estimado en 350.000 euros entre alojamientos, restauración, personal, transportes, imprentas, cachés proveedores varios y servicios logísticos, consolidándose durante el mes de agosto como un importante motor de la dinamización económica turística y cultural para la comarca. Durante una semana, la localidad se convirtió en un espacio multicultural donde convivieron estudiantes, docentes y profesionales de cuatro continentes, generando una atmósfera de intercambio y oportunidades de futuro para los participantes.
- Portugal perfila los 12 trenes con los que unirá con Alta Velocidad Lisboa, Oporto y Galicia: más de 500 plazas en dos clases y sin cafetería
- La secuela más desconocida del fentanilo llega a los hospitales vigueses
- Muere en Ourense Marcos Rodríguez Pantoja, el hombre que vivió más de una década aislado con lobos en Sierra Morena
- Un equipo médico para un corazón de 100 toneladas: en las tripas de un titán del mar
- El Náutico de San Vicente vuelve a instalar una valla opaca para ocultar sus conciertos y reducir los problemas que causan
- Rescatan a un niño de 5 años que se estaba ahogando en una piscina del balneario de Mondariz
- Xonxa Otero y Paula Rivas: «Estamos moi felices por ser as primeiras mulleres en poder bailar a danza de San Roque»
- Ni una alerta roja por calor frena la devoción a San Roque: más de 16.000 personas disfrutan de la fiesta patronal