Pintura
El artista Ramiro Cimadevila ofrecerá este viernes una visita guiada por su exposición en el Museo Ramón María Aller de Lalín
Redacción
El artista Ramiro Cimadevila acudirá este viernes 21 al Museo Ramón María Aller de Lalín para realizar un recorrido por su exposición, Os meus camiños. La visita estará abierta al público en general.
La muestra entra en su última semana de apertura, ya que podrá visitarse hasta el domingo y será desmontada el lunes 24. Esta será, por tanto, una de las últimas oportunidades para conocer la exposición y hacerlo, además, de la mano de su autor.
Desde su inauguración, Os meus camiños recibió numerosos visitantes, entre los que se encuentran público local, peregrinos y diferentes colectivos. La pasada semana se registró un aumento especialmente significativo de afluencia en el museo, coincidiendo con la llegada masiva de visitantes a Lalín con motivo del eclipse.
En la mañana de este viernes, el museo Ramón María Aller atenderá también a la última visita colectiva concertada a la muestra, protagonizada en esta ocasión por el Ateneo de Ourense.
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