Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Sablazo viajerosCelta FortunaFillas de CassandraBorji FernándezEmpleoEmpresas antiguasNiño lobo
instagramlinkedin

Pintura

El artista Ramiro Cimadevila ofrecerá este viernes una visita guiada por su exposición en el Museo Ramón María Aller de Lalín

Inauguración de la exposición de pintura de Ramiro Cimadevila en el Museo de Lalín.

Inauguración de la exposición de pintura de Ramiro Cimadevila en el Museo de Lalín. / Bernabé / Javier Lalín

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Redacción

Lalín

El artista Ramiro Cimadevila acudirá este viernes 21 al Museo Ramón María Aller de Lalín para realizar un recorrido por su exposición, Os meus camiños. La visita estará abierta al público en general.

La muestra entra en su última semana de apertura, ya que podrá visitarse hasta el domingo y será desmontada el lunes 24. Esta será, por tanto, una de las últimas oportunidades para conocer la exposición y hacerlo, además, de la mano de su autor.

Desde su inauguración, Os meus camiños recibió numerosos visitantes, entre los que se encuentran público local, peregrinos y diferentes colectivos. La pasada semana se registró un aumento especialmente significativo de afluencia en el museo, coincidiendo con la llegada masiva de visitantes a Lalín con motivo del eclipse.

Noticias relacionadas

En la mañana de este viernes, el museo Ramón María Aller atenderá también a la última visita colectiva concertada a la muestra, protagonizada en esta ocasión por el Ateneo de Ourense.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Portugal perfila los 12 trenes con los que unirá con Alta Velocidad Lisboa, Oporto y Galicia: más de 500 plazas en dos clases y sin cafetería
  2. La secuela más desconocida del fentanilo llega a los hospitales vigueses
  3. Muere en Ourense Marcos Rodríguez Pantoja, el hombre que vivió más de una década aislado con lobos en Sierra Morena
  4. Un equipo médico para un corazón de 100 toneladas: en las tripas de un titán del mar
  5. El Náutico de San Vicente vuelve a instalar una valla opaca para ocultar sus conciertos y reducir los problemas que causan
  6. Rescatan a un niño de 5 años que se estaba ahogando en una piscina del balneario de Mondariz
  7. Xonxa Otero y Paula Rivas: «Estamos moi felices por ser as primeiras mulleres en poder bailar a danza de San Roque»
  8. Ni una alerta roja por calor frena la devoción a San Roque: más de 16.000 personas disfrutan de la fiesta patronal

La Off-Season, cuando la temporada empieza en verano

Xosé Manuel Budiño: «Non se trata de demostrar nada, senón de gozar o proceso»

Xosé Manuel Budiño: «Non se trata de demostrar nada, senón de gozar o proceso»

Un corazón logístico de 6.000 metros cuadrados en A Estrada: así es el 'Amazon' de la Xunta que suministra material a todos los colegios de Galicia

Un corazón logístico de 6.000 metros cuadrados en A Estrada: así es el 'Amazon' de la Xunta que suministra material a todos los colegios de Galicia

Los Milagres de Requián arrancan su programa religioso con novedades

Los Milagres de Requián arrancan su programa religioso con novedades

El Clarinet Fest cierra una edición histórica con récord de participación

El Clarinet Fest cierra una edición histórica con récord de participación

Prohiben el aparcamiento en el desvío de la N-525 en A Bandeira

Ninguna persona atendida en el CHUS presenta retinopatía por el eclipse

Forno atribuye el estado de la Praza Europa su «abandono» por el Concello

Tracking Pixel Contents