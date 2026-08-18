Vecinos de la Zona dos Viños critican el estado de la calle y piden más limpieza

No es una queja nueva. En realidad, hace muchos años que los vecinos de la Zona dos Viños llevan reclamando al Concello de A Estrada que aumente la limpieza en sus calles, especialmente los fines de semana. La situación se agrava sin embargo con la llegada del verano, cuando las altas temperaturas y la falta de lluvia hacen que la suciedad se acumule y los olores se hagan cada vez más insoportables. Según explican los vecinos, han presentado varios escritos en el consistorio reclamando más limpieza y también refuerzos en la recogida de basura, que se amontona fuera de contenedores desbordados y que termina rezumando por el empedrado.

Para explicar el estado de la Zona dos Viños en estos días es suficiente decir que la suela del calzado se va quedando pegada en algunas zonas por la acumulación de restos de orines, suciedad y basura. La situación es especialmente grave en la zona del cruceiro, donde están situados los contenedores de basura y donde muchas personas acostumbran a hacer sus necesidades en las noches de marcha. Sin la necesaria limpieza, con calor y con las bolsas de basura a los pies de los contenedores, termina formando una zona catastrófica a nivel visual y olfativa. El suelo enengrecido de este punto nos acompaña casi por el resto de la zona y eso a pesar de que, antes de las pasadas Festas de San Paio, una barredora dejó estas calles impecables para la ocasión.

Las quejas por el estado de suciedad se repiten desde hace tiempo. / Bernabé

Los vecinos destacan además otro factor importante, las copas o botellas, en muchos casos rotas. Muchas de ellas quedan desperdigadas por la zona, pero otras se rompen dejando el suelo lleno de pequeños cristales. Cuando la noche acaba sin embargo, los niños vuelven a las unas calles peatonales atractivas para jugar, con el consecuente peligro y falta de higiene.

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Son muchas las ocasiones en las que los vecinos realizan tareas de limpieza con sus mangueras, aunque reconocen que debería haber un plan de refuerzo por parte del gobierno local para una zona especialmente sensible. Reclaman por ello más contenedores y más recogida de basura para que no se acumule fuera. También más limpieza en los fines de semana y, especialmente, cuando lleva tiempo sin llover y hace calor. Plantean opciones como la de la barredora que antes del San Paio necesitó poco tiempo para dejar todo impecable. Mientras sus peticiones sigan sus cumplirse, solo les queda aguardar por el parche de la lluvia.