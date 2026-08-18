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Sendeirismo

A ruta «As dúas beiras do Ulla» que discorre por Vila de Cruces e Touro celebrarase o 12 de setembro

Vista do río Ulla e de Ponte Ledesma, en Vila de Cruces.

Vista do río Ulla e de Ponte Ledesma, en Vila de Cruces. / Bernabé / Amanda Castro

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Redacción

Vila de Cruces

O programa de sendeirismo Goza do Ulla chega o vindeiro 12 de setembro a Vila de Cruces e Touro. «Os dous concellos unímonos para camiñar xuntos polas dúas beiras beiras do Ulla. É unha actividade compartida para gozar do Ulla e o patrimonio natural que nos une», tal e coma indicaba a concelleira cruceña de Deportes, Noemí Lois. Trátase dunha ruta circular de 10 km, de media intensidade, que discorre polos concellos veciños de Vila de Cruces e Touro. Esta ruta de sendeirismo fluvial permite coñecer a riqueza natural da contorna, a través de paisaxes de especial beleza e espazos de elevado valor ambiental, entre os que destaca a Fervenza de Rosende.

Será unha experiencia de contacto directo coa natureza e con entorno fluvial do río Ulla. Recómendase aos participantes que leven bastóns de sendeirismo e ao rematar a ruta haberá un avituallamento. A inscrición é obrigatoria e o prazo para realizala finaliza o vindeiro 9 de setembro. O punto de encontró será Ponte Basebe e a saída está previsto que se efectúe ás 10.00 horas.

A inscrición pode formalizarse no teléfono 986 582 017 ou ben mandando un correo electrónico á dirección noemi.lois@viladecruces.es.

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Este é o segundo dos tres percorridos que o programa realiza pola comarca do Deza, xa que o pasado 1 de agosto abriron a participación en Agolada con Canle de Ramil e o 3 de outubro Silleda acollerá A Xunta dos ríos Deza-Ulla.

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