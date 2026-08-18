Roberto Rodríguez, Lourdes Ovelleiro y Cándido Iglesias reciben la medalla de oro de Terra de Montes

La Asociación de Amigos da Terra de Montes concederá sus Medallas de Ouro 2026 a Roberto Rodríguez Vázquez, Lourdes Ovelleiro Garrido y Cándido Iglesias Sobrado, tres personas cuya trayectoria representa, desde distintos ámbitos, una destacada contribución a la comarca de Terra de Montes. Las tres distinciones fueron aprobadas por unanimidad por la Xunta Directiva de la asociación en su reunión del pasado 30 de julio.

La entrega tendrá lugar el próximo 12 de septiembre en Beariz, en el marco de la Xuntanza Anual 2026 dos Amigos da Terra de Montes, una jornada dedicada al encuentro y la convivencia y a la puesta en valor de los vínculos históricos y culturales de la comarca.

Entre los galardonados destaca Roberto Rodríguez Vázquez, reconocido por su brillante trayectoria deportiva y por su contribución a la proyección de Beariz, Terra de Montes y Galicia a través del tenis.

Nacido en Querétaro (México) en 1980 e hijo de emigrantes de Beariz, se ha convertido en uno de los nombres destacados del tenis gallego. Su palmarés incluye cuatro Campeonatos Galegos Absolutos (2012, 2015, 2016 y 2017), el Máster Galego de Ribeira de 2015, un subcampeonato mundial de veteranos en 2016 y los Campeonatos de Portugal de veteranos (2019) y de España de dobles +40 (2021). También representó a México en la Copa Davis.

Actualmente es director deportivo del Club de Campo de Vigo, donde trabaja en la formación de nuevos jugadores y la promoción del tenis gallego. La distinción reconoce además su permanente vinculación con Beariz, simbolizada desde 2020 por la Pista de Tenis Roberto Rodríguez Vázquez.

La segunda Medalla de Ouro será para Lourdes Ovelleiro Garrido, en reconocimiento a una larga trayectoria de servicio público y a su compromiso con la cultura, el patrimonio, el medio rural y la identidad de Terra de Montes.

La asociación destaca así una trayectoria estrechamente vinculada a la defensa y puesta en valor de los elementos que conforman la identidad de la comarca, desde su patrimonio y su cultura hasta la realidad del medio rural.

El tercer galardonado es Cándido Iglesias Sobrado, cuya Medalla de Ouro reconoce su trayectoria empresarial, su defensa de la tradición industrial de la comarca y su decisiva contribución al desarrollo y a la proyección del deporte del motor desde Soutelo de Montes. La distinción pone de relieve una trayectoria vinculada tanto a la actividad económica como a la promoción de una disciplina deportiva que ha contribuido a proyectar el nombre de la comarca más allá de sus límites.

La entrega de las tres distinciones comenzará a las 10:45 horas con la recepción en el atrio de la iglesia parroquial de Beariz, seguida de una misa de acción de gracias a las 11:00 y de la Asamblea Xeral Ordinaria, a las 11:45 horas, en la antigua rectoral.

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A las 12:15 horas tendrá lugar la conferencia «O Verbo dos Canteiros, patrimonio inmaterial da Terra de Montes», seguida a las 12:45 de una ofrenda floral ao Verbo dos Canteiros. Tras la entrega de las Medallas de Ouro a Roberto Rodríguez Vázquez, Lourdes Ovelleiro Garrido y Cándido Iglesias Sobrado, la jornada concluirá con un xantar de fraternidade a las 14:30 horas.