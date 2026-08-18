Realizan trabajos de mantenimiento en la Praza da Feira

El Obradoiro de Emprego «A Estrada Emprega Foresta» continúa con su programa de actuaciones y centra estos días sus trabajos en la limpieza y el desbroce de los espacios situados en el entorno de los centros educativos, con vistas al inicio del próximo curso. Entre las zonas en las que ya ha intervenido se encuentran los colegios de Codeseda y Figueiroa.

Los trabajos se han extendido también a otros puntos del municipio. Ayer realizaron una actuación en el Campo da Feira, mientras que recientemente se llevaron a cabo labores de acondicionamiento en la Carballeira..