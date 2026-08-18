La portavoz del PSOE en Barakaldo se reúne con los socialistas de Lalín

Los socialistas de Lalín y sus compañeros en la localidad de Barakaldo mantuvieron un encuentro en el que intercambiaron experiencias, iniciativas y proyectos llevados a cabo en ambos territorios.

La portavoz del PSOE en el concello dezano, Alba Forno, y su homóloga de la ciudad vizcaína, Alba Delgado, pusieron en común propuestas que se están desarrollando en Barakaldo que podrían tener cabida en Lalín y viceversa en una visita que pretende abrir una vía de colaboración entre ambos municipios.

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Forno y Delgado acordaron al mismo tiempo la organización de una visita a centros gallegos de Euskadi para conocer el trabajo que realizan estos colectivos y estrechar la colaboración entre estas entidades, que mantienen los vínculos entre las comunidades gallega y vasca.