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Nuevo atropello en la N-640 a su paso por la zona de Ponte Liñares

Zona en la que se produjo el suceso.

Zona en la que se produjo el suceso. / Bernabé

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Redacción

A Estrada

La N-640 a su paso por la zona de Ponte Liñares, en A Estrada, registró en la mañana de ayer un nuevo atropello. Según testigos presenciales los hechos tuvieron lugar cuando un vehículo, conducido por el pintor estradense Manuel González «Picasso», salía del aparcamiento del Restaurante Río Liñares para dirigirse en dirección A Estrada. En ese momento, una mujer salía de la Panadería A Casa do Pan para cruzar la carretera nacional hacia el aparcamiento. En ese cruce de caminos el vehículo impactó contra la mujer, que cayó al suelo.

Esta se levantó y entró en A Casa do Pan ayudada por una de sus trabajadoras. Según explicó el pintor, entendió que la mujer no había sufrido heridas de consideración, así que decidió seguir su camino. En el lugar se personaron posteriormente efectivos de la Policía Local de A Estrada, la Guardia Civil y una ambulancia, ya que la atropellada tenía heridas de consideración como consecuencia del atropello.

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La Policía Local se dirigió entonces hasta A Estrada para encontrarse con el conductor y que pasase las pertinentes pruebas de control de alcoholemia, además de contar su versión de lo sucedido.n

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