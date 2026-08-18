Moteros dezanos realizan una ruta hasta Portugal

Medio centenar moteros, entre ellos vecinos de Lalín, Silleda, Ourense o Santiago, disfrutó el domingo de una ruta que los llevó hasta Portugal. Con salida en el hotel Pontiñas de la capital dezana, el grupo tomó la carretera de O Carballiño para a comer en la localidad lusa de Montealegre, donde tras la sobremesa visitaron la espectacular colección de motos Armazém de Memória, una instalación particular con más de 600 máquinas de dos ruedas restauradas. La vuelta, por Baltar, Xinzo de Limia y Taboadela.