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Medio Rural apuesta en Lalín por los productos lácteos con sello Galega 100%

La conselleira visitó este lunes la cooperativa Hoxe y destacó que esta certificación facilita la identificación del producto autonómico de calidad

La conselleira de Medio Rural, María José Goméz, visitó este lunes la cooperativa Hoxe, en Lalín.

La conselleira de Medio Rural, María José Goméz, visitó este lunes la cooperativa Hoxe, en Lalín. / Cedida

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Iria Otero

Lalín

La conselleira de Medio Rural, María José Gómez, animó en su visita a la quesería Hoxe, en Lalín, a las industrias lácteas de la comunidad a emplear el sello Galega 100% en sus productos, y más concretamente en sus quesos en barra, con el fin de dotarlos de valor añadido y facilitar su identificación por parte de los consumidores. En esta visita estuvo acompañada por los directores generales de Gandería, Agricultura e Industrias Agroalimentarias, José Balseiros, y de la PAC y del Control da Cadea Alimentaria, Juan José Cerviño.

La conselleira destacó que el distintivo Galega 100% puede emplearse en la leche líquida, pero también en derivados lácteos como queso en barra que producen cooperativas como Hoxe, elaborado con una materia prima procedente de la comunidad y de una excelente calidad. De esta forma quien vea en un supermercado queso en barra Galega 100% podrá saber rápidamente que se trata de un producto sometido a estrictos controles de calidad y trazabilidad, con parámetros higiénicos y sanitarios superiores.

Cabe destacar, en este sentido, que el sello Galega 100%, gestionado por el Laboratorio Interprofesional Galego de Análise do Leite, y promovido por la Xunta, tiene como objetivo poner en valor la producción láctea gallega, al tiempo que se le ofrece a las personas consumidoras una identificación basada en el origen y calidad del producto.

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En esta visita, la conselleira puso a la cooperativa Hoxe como «todo un exemplo da potencialidade que ofrece a transformación do leite na nosa comunidade». Así, valoró que trabajan con más de 100 explotaciones de la zona, lo que les permite transformar alrededor de 40.000 litros de leche diarios y producir más de un millón de quesos al año.

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