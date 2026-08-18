Medio Rural apuesta en Lalín por los productos lácteos con sello Galega 100%

La conselleira de Medio Rural, María José Gómez, animó en su visita a la quesería Hoxe, en Lalín, a las industrias lácteas de la comunidad a emplear el sello Galega 100% en sus productos, y más concretamente en sus quesos en barra, con el fin de dotarlos de valor añadido y facilitar su identificación por parte de los consumidores. En esta visita estuvo acompañada por los directores generales de Gandería, Agricultura e Industrias Agroalimentarias, José Balseiros, y de la PAC y del Control da Cadea Alimentaria, Juan José Cerviño.

La conselleira destacó que el distintivo Galega 100% puede emplearse en la leche líquida, pero también en derivados lácteos como queso en barra que producen cooperativas como Hoxe, elaborado con una materia prima procedente de la comunidad y de una excelente calidad. De esta forma quien vea en un supermercado queso en barra Galega 100% podrá saber rápidamente que se trata de un producto sometido a estrictos controles de calidad y trazabilidad, con parámetros higiénicos y sanitarios superiores.

Cabe destacar, en este sentido, que el sello Galega 100%, gestionado por el Laboratorio Interprofesional Galego de Análise do Leite, y promovido por la Xunta, tiene como objetivo poner en valor la producción láctea gallega, al tiempo que se le ofrece a las personas consumidoras una identificación basada en el origen y calidad del producto.

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En esta visita, la conselleira puso a la cooperativa Hoxe como «todo un exemplo da potencialidade que ofrece a transformación do leite na nosa comunidade». Así, valoró que trabajan con más de 100 explotaciones de la zona, lo que les permite transformar alrededor de 40.000 litros de leche diarios y producir más de un millón de quesos al año.