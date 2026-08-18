Los concellos de Deza y Tabeirós-Montes incrementan un 25% el gasto en protección social, hasta los 14,8 millones

El gasto destinado a protección y promoción social fue una de las partidas que más creció en los concellos de las comarcas. Las liquidaciones presupuestarias de 2025 sitúan el desembolso conjunto en 14,84 millones de euros, casi 2,94 millones más que los 11,90 contabilizados un año antes. El incremento alcanza así el 24,7%, aunque detrás del promedio aparecen diferencias muy acusadas entre concellos y, en algunos casos, aumentos que duplican o triplican el gasto del ejercicio precedente.

El caso más llamativo es Dozón. El municipio pasa de destinar 272.291 euros a actuaciones de protección y promoción social en 2024 a 878.281 euros en el útimo ejercicio cerrado, de modo que el gasto se multiplica por más de tres en apenas un ejercicio. También sobresale Rodeiro, donde la partida crece un 78,8%, desde 619.518 euros hasta 1,11 millones, lo que supone cerca de medio millón más. Forcarei presenta igualmente una fuerte expansión. Sus actuaciones sociales absorben 971.507 euros frente a los 642.618 del año anterior, un incremento del 51,2%. A Estrada, que por volumen presenta el mayor gasto de los ocho municipios, alcanza los 4,38 millones de euros, frente a 3,46 millones en 2024, con un crecimiento del 26,7%. Son casi 923.000 euros adicionales en un solo ejercicio.

Vila de Cruces incrementa el gasto social un 19%, desde 933.962 euros hasta 1,11 millones. Más moderadas son las variaciones en Lalín, Silleda y Agolada. El primero pasa de 3,76 a 4,07 millones, un 8,2% más; Silleda aumenta un 4,9%, hasta 1,49 millones; y Agolada un 4,7%, hasta 834.080 euros. Ninguno de los ocho concellos reduce esta función presupuestaria en 2025.

Por otro lado las ocho administraciones locales destinaron conjuntamente 25,69 millones de euros a personal, frente a 21,18 millones un año antes. La diferencia supera los 4,5 millones y supone una subida del 21,3%. A Estrada concentra buena parte del aumento. Sus gastos de personal pasan de 6,03 millones de euros en 2024 a 9,19 millones en 2025, más de 3,15 millones adicionales y un incremento del 52,3%. Esta variación explica por sí sola una parte muy significativa de la subida conjunta registrada en los ocho municipios.

Rodeiro presenta el segundo mayor crecimiento porcentual, con un 34,4%. El gasto se eleva desde 1,25 hasta 1,67 millones de euros. Dozón lo incrementa un 11%, desde 414.247 hasta 459.962 euros, mientras Lalín pasa de 6,96 a 7,54 millones, un 8,4% más. Silleda registra una subida similar, del 8,1%, hasta 3,42 millones; Vila de Cruces eleva la partida un 6,8%, hasta 1,27 millones; y Agolada prácticamente la mantiene, con un incremento del 1%, hasta 1,29 millones. Forcarei es la única excepción: reduce sus gastos de personal un 5,5%, desde 903.084 a 853.668 euros.

A las políticas sociales y al personal se añade el gasto en servicios públicos básicos, una partida que ofrece un comportamiento agregado mucho más estable. Los ocho municipios destinan 22,88 millones, frente a los 22,46 millones de 2024, apenas un 1,9% más. Sin embargo, esa aparente estabilidad vuelve a esconder evoluciones muy distintas.

Forcarei aumenta esta función un 45%, hasta alcanzar 1,72 millones de euros, mientras A Estrada la eleva un 15,5%, hasta 6,94 millones. En los otros seis concellos se producen descensos. Dozón reduce su gasto en servicios básicos un 33,7%, de 287.806 a 190.818 euros; Silleda lo hace un 12,2%, hasta 3,92 millones; Vila de Cruces un 11,7%, hasta 1,10 millones; y Agolada un 11,4%, hasta 850.762 euros. Rodeiro recorta la partida un 3,3% y Lalín un 1,5%, aunque este último continúa encabezando el gasto en términos absolutos, con 7,36 millones.

Ingresos tributarios

Frente a este comportamiento del gasto, los ingresos tributarios por impuestos directos, indirectos y tasas asciende a 26,38 millones de euros, frente a 25,27 millones del curso anterior. Los directos aportan 17,09 millones de euros, un 3,4% más que los 16,53 millones del ejercicio anterior. Lalín encabeza el volumen, con 6,13 millones y un incremento del 4%. A Estrada alcanza 4,82 millones, un 1,8% más, mientras Silleda eleva sus ingresos un 12%, hasta 2,39 millones. Rodeiro crece un 6,2%. En sentido contrario, Vila de Cruces recauda un 4,7% menos, Agolada un 1,9% menos y Dozón un 2,3% menos. Forcarei permanece prácticamente sin variación.

Los impuestos indirectos aportan algo más de un millón de euros y aumentan un 12,7%, aunque con fuertes oscilaciones derivadas en varios casos de cantidades de partida reducidas. Agolada multiplica por más de cuatro sus ingresos, Vila de Cruces casi los triplica y Rodeiro registra un avance del 177,8%. A Estrada crece un 33,7%. Por el contrario, Dozón reduce la recaudación un 50,9%, Silleda un 32,1%, Forcarei un 4,4% y Lalín un 1,1%.

Por último, las tasas y otros ingresos suman 8,26 millones, un 5,6% más. Forcarei protagoniza el mayor incremento, desde 240.312 hasta 493.942 euros, un 105,5%. Lalín alcanza 3,07 millones, con una subida del 12,4%, y Rodeiro avanza un 8,8%. Agolada, en cambio, reduce esta partida un 31,3%; Dozón un 27,7%; Vila de Cruces un 3,7%; Silleda un 1%; y A Estrada un 0,9%.

Personal para el SAF de Silleda

Por otro lado, Concello de Silleda incorporó dos auxiliares para el Servizo de Axuda no Fogar (SAF) que desempeñarán sus funciones como personal laboral fijo después de la finalización del proceso selectivo establecido en la oferta pública. Damián Cairo Touriño y Concepción Souto Fariñas comenzaron a trabajar este lunes con la formalización de sus contratos en un encuentro con la alcaldesa, Paula Fernández Pena, que estuvo acompañada por las concejala de Persoal, Mónica González, y la trabajadora social municipal Natalia Salgado. Al proceso selectivo se habían presentado nueve personas y estas dos fueron las que lograron la mayor puntuación.

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Pena destacó que el SAF es un servicio público esencial que permite atender en los domicilios «ás persoas que precisan apoio na súa vida diaria e que contribúe de maneira decisiva a mellorar a súa autonomía e calidade de vida». La mandataria indicó además que la incorporación de personal estable permite la consolidación de un servicio que el Concello presta de manera directa, garantizando una atención próxima, profesional y de calidad tanto a las personas usuarias como a sus las familias.