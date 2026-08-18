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Cerdedo Cotobade impulsa el empleo juvenil municipal

La ayuda permitirá incorporar durante nueve meses a una persona joven para reforzar los servicios administrativos municipales

Sede municipal de Cerdedo Cotobade en Carballedo.

Sede municipal de Cerdedo Cotobade en Carballedo. / FDV_Externas

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Fran Campos

Cerdedo Cotobade

El Concello de Cerdedo Cotobade ha recibido una subvención de 16.902,64 euros de la Consellería de Emprego, Comercio e Emigración para contratar a una persona beneficiaria del Sistema Nacional de Garantía Juvenil. La incorporación será durante nueve meses y a jornada completa.

La persona seleccionada realizará tareas de apoyo administrativo, principalmente en la sede municipal de Carballedo. La medida permitirá reforzar el funcionamiento de los servicios del Concello y facilitar al mismo tiempo una primera experiencia profesional.

El proceso selectivo partirá de una sondaje de la Oficina de Empleo de Pontevedra Bisbarra entre personas desempleadas de entre 18 y 29 años inscritas en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil. Posteriormente se desarrollará la correspondiente fase de oposición.

La actuación está cofinanciada en un 60 % por la Unión Europea, a través del programa FSE+ Galicia 2021-2027, dentro de las medidas destinadas a favorecer el empleo juvenil y el acceso al mercado laboral.

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El alcalde, Jorge Cubela, destacó que la iniciativa responde al compromiso municipal con la creación de oportunidades laborales para la juventud y la mejora de su empleabilidad. "Una primera experiencia profesional puede resultar decisiva para que una persona joven acceda al mercado de trabajo", señaló.

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