Denuncia pública
Alertan de la caída de ramas de árboles en la Carballeira do Rodo
Vecinos piden al Concello que intervenga «para evitar unha desgracia»
El desprendimiento de una rama de grandes dimensiones en la Carballeira do Rodo, en Lalín, provocó quejas de vecinos y personas que acuden con frecuencia a este espacio público para pasear o, en esta época estival, refugiarse de las altas temperaturas. Aseguran que no es la primera vez que acontece ni, sospechan, será la última por un deficiente saneamiento de los árboles con ramas secas que acaban cayendo al suelo.
El domingo por la tarde, relata el vecino Manolo Seixas, escuchó un crujido y segundos después vio como caía la rama de un roble cerca de unas personas que estaban paseando por el recinto. «Un día vai haber unha desgracia e xa non é a primeira vez que pasa», confiesa este vecino que estaba en O Rodo paseando con su perro. Considera que el gobierno local debe estar pendiente de estas cuestiones en un espacio municipal frecuentado por vecinos y visitantes.
Suscríbete para seguir leyendo
- «Premios» contra el absentismo: la industria gallega pacta pluses de 2 euros al día o 700 al año por no faltar al trabajo
- Rescatan a un niño de 5 años que se estaba ahogando en una piscina del balneario de Mondariz
- Vecinos de Ons paralizan los primeros desembarcos del día en protesta por no poder celebrar su fiesta
- Estabilizado el incendio en Moaña junto a la Autovía do Morrazo, en cuya extinción participan dos avionetas, un helicóptero y numerosos medios terrestres
- Cangas multará de forma directa y sin actuar subsidiariamente a los propietarios de fincas sin limpiar que sean reincidentes
- Paco y Carmen, el matrimonio centenario de Nigrán que murió en unos días
- De una valla de ocho metros al «sí, quiero»: Patricia y Rubén ya son marido y mujer
- Tres centenarios al mes pasan por los quirófanos del Chuvi, nueve veces más que hace una década