Alertan de la caída de ramas de árboles en la Carballeira do Rodo

El desprendimiento de una rama de grandes dimensiones en la Carballeira do Rodo, en Lalín, provocó quejas de vecinos y personas que acuden con frecuencia a este espacio público para pasear o, en esta época estival, refugiarse de las altas temperaturas. Aseguran que no es la primera vez que acontece ni, sospechan, será la última por un deficiente saneamiento de los árboles con ramas secas que acaban cayendo al suelo.

El domingo por la tarde, relata el vecino Manolo Seixas, escuchó un crujido y segundos después vio como caía la rama de un roble cerca de unas personas que estaban paseando por el recinto. «Un día vai haber unha desgracia e xa non é a primeira vez que pasa», confiesa este vecino que estaba en O Rodo paseando con su perro. Considera que el gobierno local debe estar pendiente de estas cuestiones en un espacio municipal frecuentado por vecinos y visitantes.