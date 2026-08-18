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22 meses de Moncho Nela en el Círculo de Recreo de Lalín con food truck, cócteles y música

Imagen de la asamblea general del Círculo de Recreo Casino de Lalín clebrada en 2025

Imagen de la asamblea general del Círculo de Recreo Casino de Lalín clebrada en 2025 / BERNABE

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Redacción

Lalín

Se cumplen 22 meses desde que Moncho Nela se puso al frente de la Cafetería del Círculo de Recreo- Casino de Lalín y, para celebrarlo, este jueves, a las 18.00 horas en la Praza da Igrexa habrá un food truck, y un concierto a cargo de The ring of fire trio. En esta cita también se dará a conocer la nueva carta de cócteles. En caso de lluvia la jornada se celebrará en el interior de la cafetería.

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