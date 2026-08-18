22 meses de Moncho Nela en el Círculo de Recreo de Lalín con food truck, cócteles y música
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Redacción
Lalín
Se cumplen 22 meses desde que Moncho Nela se puso al frente de la Cafetería del Círculo de Recreo- Casino de Lalín y, para celebrarlo, este jueves, a las 18.00 horas en la Praza da Igrexa habrá un food truck, y un concierto a cargo de The ring of fire trio. En esta cita también se dará a conocer la nueva carta de cócteles. En caso de lluvia la jornada se celebrará en el interior de la cafetería.
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