La Xunta concede una prórroga de dos años para el gran proyecto urbanístico que A Estrada guardó en el cajón

La Consellerñia de Medio Ambiente y Cambio Climático de la Xunta de Galicia ha concedido al Concello de A Estrada una prórroga de dos años para mantener vigentes los informes ambientales estratégicos de los SUNC-R01 (Av. América) y SUNC-R02 (Rúa Forcarei), dos ámbitos urbanísticos que, pese a contar con el visto bueno ambiental desde 2020, permanecen todavía pendientes de culminar su tramitación. La ampliación evita, de momento, que el Concello tenga que repetir el procedimiento de evaluación ambiental para poder continuar adelante con los planes.

Los dos sectores forman conjuntamente una de las principales bolsas de suelo sin desarrollar del centro de A Estrada, con una superficie de 36.990 metros cuadrados. El SUNC-R01 ocupa 13.925 metros cuadrados entre las traseras de la Avenida de América y la prolongación de la rúa Forcarei, mientras que el SUNC-R02 suma otros 23.065 metros cuadrados hasta la zona de la rúa Cerdedo y el entorno del Cruceiro.

Los informes ambientales fueron emitidos el 28 de agosto de 2020 y publicados en el Diario Oficial de Galicia el 10 de septiembre de ese año. En ambos casos, la Xunta concluyó que los planes no debían someterse a una evaluación ambiental estratégica ordinaria al considerar que no generarían efectos significativos sobre el medio ambiente, aunque estableció distintas condiciones relacionadas principalmente con la integración paisajística y la protección del patrimonio.

Ahora, ante la proximidad del vencimiento de los informes, el Concello solicitó el pasado 13 de mayo su prórroga. La Xunta ha acordado ampliar su vigencia por un máximo de dos años, a contar desde el 10 de septiembre de 2026. Si durante ese periodo no se aprueba definitivamente el planeamiento y vuelve a caducar el informe, el Concello tendría que iniciar de nuevo la evaluación ambiental estratégica.

La decisión adquiere relevancia por la larga tramitación de un proyecto que estaba llamado a transformar una parte importante del casco urbano. El desarrollo fue concebido como una actuación de iniciativa pública y ya figuraba como prioritaria en el PXOM aprobado en 2013, con el objetivo de completar una zona céntrica caracterizada por solares, espacios sin urbanizar y varios viales que actualmente quedan sin continuidad.

El Concello encargó en 2020 la redacción del borrador de los Planes Especiales de Reforma Interior. Dos años después, en noviembre de 2022, el documento estaba suficientemente avanzado como para que el gobierno local convocase a los propietarios afectados para explicarles la propuesta antes de su aprobación inicial. En aquel momento estaban identificados 41 propietarios de 51 parcelas, y el siguiente paso anunciado era precisamente aprobar inicialmente el PERI y someterlo a exposición pública.

La actuación contempla la apertura y prolongación de varios viales para completar la trama urbana, además de nuevas zonas residenciales, espacios verdes, equipamientos y aparcamientos. En el SUNC-R01 se prevé, entre otras actuaciones, un aparcamiento público de unos 3.040 metros cuadrados y capacidad inicial para alrededor de 120 vehículos, mientras que el SUNC-R02 concentra una mayor superficie residencial y zonas verdes.

La planificación también reserva vivienda protegida: en ambos sectores se establece una reserva mínima del 34% de la edificabilidad residencial para viviendas sometidas a algún régimen de protección pública.

La vertiente ambiental no fue un obstáculo para el desarrollo, aunque sí quedaron fijadas varias condiciones. Uno de los principales puntos de atención es el Cruceiro situado en el entorno de la actuación, cuyo ámbito de protección deberá quedar definido de forma específica. La Xunta también plantea preservar, en la medida de lo posible, elementos tradicionales como un muro de piedra y utilizar las zonas verdes como espacio de transición entre el elemento patrimonial y la nueva urbanización. En el SUNC-R02, el informe llama la atención sobre la integración paisajística de las futuras edificaciones en la zona norte, debido al desnivel del terreno y a su exposición visual. Incluye asimismo una masa arbórea que el documento considera de valor ambiental.

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La prórroga concedida ahora no supone la aprobación de los PERI ni el desbloqueo automático de la urbanización, pero sí mantiene vivo durante otros dos años el respaldo ambiental obtenido en 2020. Para un desarrollo que acumula años de tramitación sin llegar todavía a la fase de urbanización, el nuevo plazo supone una nueva oportunidad para completar el planeamiento antes de que sea necesario volver a pasar por la evaluación ambiental.