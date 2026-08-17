Vecinos del entorno de Fonte Sanguiña, en Lalín, solicitan a los propietarios de al menos un par de fincas de la prolongación de Rosalía de Castro que acometan los pertinentes desbroces pues, indican, la maleza que se acumula representa un severo riesgo en caso de incendio. Los restos de masa vegetal se acercan a varias viviendas unifamiliares y esta es una queja que arrastran desde hace tiempo sin que por el momento la propiedad de los predios haya actuado en este sentido. Aseguran que ante la desidia de los dueños de estas dos fincas han optado por remitir una comunicación al ayuntamiento para que sea la administración municipal la que los conmine a realizar estos trabajos de mantenimiento cuanto antes.

Solicitan el desbroce de fincas por riesgo de incendio en una calle de Lalín |