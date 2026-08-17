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Traslado

A Riala vaise da Estrada e pon rumbo a Vedra

A taberna, situada na zona dos Viños da Estrada, trasladarase a San Fins de Sales para gañar espazo e afrontar unha nova etapa do proxecto hostaleiro, que seguirá apostando pola gastronomía, o viño, a cultura e a proximidade.

Alex de Couso en A Riala Taberna, na zona dos viños da Estrada.

Alex de Couso en A Riala Taberna, na zona dos viños da Estrada. / FDV_Externas

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Fran Campos

A Estrada

A Taberna A Riala, proxecto hostaleiro asentado na zona dos Viños da Estrada, prepara unha nova etapa. O establecemento trasladarase a San Fins de Sales, no Concello de Vedra, nun cambio co que pretende gañar espazo e continuar medrando despois de máis de tres anos de actividade.

O seu xerente, Álex Brey Pazos, Alex de Couso, explica que o actual local quedou pequeno para o proxecto. «A Riala queda pequena. A Riala non, isto queda pequeno», sinala nun vídeo no que anuncia o cambio e fai balance destes primeiros anos.

O nome do establecemento ten a súa orixe en Couso, unha aldea da Estrada na que naceu a avoa de Álex, coñecida como A Riala. É precisamente a súa figura a que está detrás do nome da taberna e dunha parte importante da identidade do proxecto.

Desde a súa apertura, A Riala converteuse tamén nun espazo para a cultura e a gastronomía, con concertos na terraza e diferentes propostas culinarias. O responsable lembra especialmente as xornadas gastronómicas e os numerosos concertos celebrados no establecemento.

O traslado suporá deixar atrás o actual local da zona dos Viños, no que Álex asegura ter creado unha relación moi próxima coa clientela. "Dáme pena marchar do que é urbano, porque cada un e cada unha de vós, que vindes cada día, sodes familia", explica.

A nova localización estará en San Fins de Sales, nunha contorna máis rural e próxima. O obxectivo é que esta nova etapa permita ampliar as posibilidades do proxecto e desenvolver novas iniciativas nos próximos anos.

O cambio tamén implica novos retos laborais. A Riala busca incorporar persoas ao equipo para afrontar esta nova etapa e aposta por un modelo de hostalería no que os profesionais poidan desenvolver o seu traballo en condicións dignas.

Ao mesmo tempo, Álex de Couso, quere que o actual local non quede baleiro. Por iso anima a persoas interesadas en continuar coa actividade a poñerse en contacto co establecemento. "Sería unha pena que este local quedase baleiro", apunta.

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A Riala afronta así unha nova etapa mantendo a filosofía coa que se desenvolveu nos últimos tres anos: a combinación de gastronomía, viño, cultura e proximidade, agora desde un novo espazo en San Fins de Sales.

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