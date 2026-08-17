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Burger King acondiciona la parcela para su llegada a Lalín

Trabajos en la parcela, situada al lado del centro comercial Pontiñas. | BERNABÉ

Trabajos en la parcela, situada al lado del centro comercial Pontiñas. | BERNABÉ

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redacción

Lalín

La multinacional de comida rápida Burger King ultima ya su desembarco en Lalín con el acondicionamiento de la parcela situada al lado del centro comercial Pontiñas.

La cadena, que podría abrir en octubre, también inició el proceso de selección de personal con ofertas en portales profesionales.

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