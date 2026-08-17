Cultura
La Banda de Muimenta llena Lalín de música y Xirandola brilla en Canarias
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La Asociación Cultural Xirandola participó este sábado en el XXXI Festival Zonal Virgen del Buen Suceso y la XXVII Muestra de Solistas, que organizó la A.F.C. Guayadeque en el parque del Buen Suceso de El Carrizal, en Canarias, hasta donde se desplazó la agrupación de A Bandeira. Esta actuación devolvió la visita que el combinado carrizalero realizó a Galicia en 2024.
Por otro lado, como parte de la programación cultural de agosto, los vecinos de Lalín pudieron disfrutar, este domingo por la tarde, del concierto que ofreció la Banda de Muimenta en la Rúa Rosalía de Castro, y que continúa con el ciclo de Concertos da rúa que se desarrollan en el municipio.
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