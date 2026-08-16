Silleda invierte más de 40.000 euros para reforzar el abastecimiento de agua y mejorar la depuración

El Concello de Silleda viene de completar un paquete de actuaciones destinadas a reforzar la seguridad del abastecimiento, mejorar el funcionamiento de las instalaciones de saneamiento y avanzar en la eficiencia de la red municipal de agua. La inversión realizada supera los 40.000 euros y fue financiada íntegramente con fondos propios municipales.

Las actuaciones ejecutadas permitieron reforzar la capacidad de respuesta del servicio municipal de aguas en un momento especialmente importante, marcado por la escaseza de precipitaciones y por la alerta de sequía declarada por la Xunta en diferentes sistemas hidráulicos de la comunidad.

Entre las actuaciones realizadas destaca la adquisición de una nueva bomba para la estación de bombeo de Taboada, que permitirá contar con un equipamiento de reserva para dar apoyo a las dos bombas gemelas actualmente en funcionamiento y garantizar la continuidad del servicio ante posibles incidencias o averías.

Así mismo, se incorporó una nueva bomba en la estación de bombeo de A Chapa, en A Bandeira, reforzando la capacidad operativa de esta infraestructura y mejorando la seguridad del sistema de abastecimiento.

En el ámbito de la depuración también se realizaron importantes actuaciones tanto en la EDAR de Silleda como en la de A Bandeira.

En la estación depuradora de Silleda se renovó completamente el sistema de aireación del reactor biológico mediante la instalación de 12 nuevas aspas en el rotor de aireación y de un nuevo oxigenador, mejorando la eficiencia y el rendimiento del proceso de tratamiento de las aguas residuales.

Por su parte, en la EDAR de A Bandeira se instaló una nueva bomba sumergible para la recirculación de lodos, una actuación que permitirá optimizar el funcionamiento de la planta.

A estas mejoras se suman numerosos trabajos de mantenimiento y puesta a punto realizados durante los últimos meses en ambas instalaciones, incluyendo actuaciones sobre bombas sumergibles, rejas de desbaste, rodamientos, caudalímetros, sondas y otros elementos esenciales para el correcto funcionamiento del servicio.

Además de las actuaciones ejecutadas sobre las infraestructuras, el Concello completó una auditoría integral del sistema municipal de abastecimiento, un documento técnico que permitirá planificar las inversiones de los próximos años y mejorar la eficiencia de la red.

El trabajo incluye una descripción detallada de todo el sistema de abastecimiento, el análisis de los datos de captación y suministración, la elaboración de un balance hídrico y la definición documental y gráfica de todas las infraestructuras existentes.

La auditoría concluye con un plan de actuaciones específico orientado a la reducción de las pérdidas de agua y a la mejora del rendimiento de la red municipal.

Desde el Concello destacan que la puesta a punto de las instalaciones permitió afrontar con mayores garantías la actual campaña estival y mantener la capacidad necesaria para garantizar el abastecimiento de la población.

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Estas actuaciones permiten también mantener activos los servicios municipales de limpieza y riego, aplicando criterios de ahorro y racionalización del consumo e incorporando sistemas más eficientes y ecológicos, como el riego por goteo y la modernización de las electroválvulas. Estas mejoras permiten optimizar el uso del agua, reducir el consumo y mantener las zonas verdes en buen estado durante todo el año.