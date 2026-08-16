El Obradoiro Emprega Foresta 2026 prepara colegios para el nuevo curso

El Obradoiro de Emprego A Estrada Emprega Foresta está centrando estos días parte de sus trabajos en la limpieza y desbroce de los espacios situados alrededor de los centros educativos del municipio, con el objetivo de que estén en las mejores condiciones de cara al inicio del nuevo curso escolar.

Trabajos en el entorno del colegio de Codeseda. | CEDIDA

Los trabajos ya se han llevado a cabo en los colegios de Codeseda, en el entorno rural, y Figueiroa, en el casco urbano. Las actuaciones incluyen labores de desbroce y acondicionamiento de las zonas exteriores, contribuyendo a mejorar la imagen y el mantenimiento de estos espacios de uso habitual por parte de la comunidad educativa.

El programa continuará sus intervenciones en otros puntos del municipio. Así, está previsto que el próximo lunes los trabajadores se desplacen al entorno del Campo da Feira, donde realizarán nuevas labores de limpieza y mantenimiento. Con anterioridad también estuvieron realizando labores similares en la carballeira de Figueiroa.

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El Obradoiro de Emprego A Estrada Emprega Foresta combina la formación y la capacitación laboral de sus participantes con la ejecución de trabajos de mejora y conservación de espacios públicos, permitiendo actuar sobre diferentes zonas del municipio al tiempo que se facilita la adquisición de experiencia profesional. Este taller cuenta con la participación este año de una veintena de personas.