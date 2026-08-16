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Praza da igrexa

Nueva imagen de la Virgen de la Inmaculada

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Las obras de limpieza de la estatua de la Inmaculada de Francisco Asorey han finalizado. Una vez retirados los andamios y acabada la restauración, la imagen vuelve a lucir en la Praza da Igrexa.

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