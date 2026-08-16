Lalín pondrá en marcha un aula de estudio 24 horas en la casa consistorial

El Concello Lalín pondrá en marcha un aula de estudio abierta las 24 horas del día, que funcionará como complementaria a la biblioteca Municipal Varela Jácome aunque situada en un espacio de la casa consitorial, y que supondrá una ampliación significativa de los servicios culturales y educativos del municipio. El proyecto, presentado al amparo del Orden de 12 de marzo de 2026 (CT211B) de la Consellería de Cultura, contempla la adaptación de un espacio municipal actualmente sin uso para convertirlo en un equipamiento moderno, accesible y técnologicamente avanzado.

La responsable municipal de Cultura, Begoña Blanco, explica que este aula de estudio va a suponer un antes y un después para todas aquellas personas que preparan oposiciones, exámenes o que simplemente precisan un espacio tranquilo para estudiar en cualquier momento del día o de la noche. La edil destacó que la iniciativa «responde a unha demanda social e tamén a unha proposta electoral do grupo de goberno, requerida pola mocidade e por quen compaxina o traballo cos estudos, que ata o de agora non contaba en Lalín cun espazo dispoñible fóra do horario habitual da biblioteca», apunta.

El nuevo espacio estará dotado con nueve mesas rectas de 160x80 centímetros, con estructura metálica y tablero en color blanco, además de puestos con conexión eléctrica y USB y red wifi de alta capacidad. Toda la iluminación será de tecnología LED de bajo consumo, y se incorporarán sistemas de control del gasto energético y de optimización térmica del espacio, con el objetivo de garantizar un funcionamiento eficiente y sostenible durante las 24 horas.

Uno de los elementos más destacados del proyecto es el sistema de acceso inteligente, integrado con la plataforma municipal Tarxeta Cidadá Lalín Infinito. A través de la aplicación móvil, los usuarios podrán consultar en tiempo real la disponibilidad del aula, tramitar la reserva mediante pasarela segura, y acceder al espacio y activar la iluminación directamente desde el smartphone, sin necesidad de llaves físicas, códigos QR ni teclados numéricos.

Control digital

Para hacer posible esta gestión desatendida, se instalará una unidad de control domótico con conectividad wifi/SIM, capaz de gestionar hasta cuatro accesos y periféricos, junto con un cierre electromagnético de alta seguridad, homologado para uso intensivo. El ayuntamiento dispondrá además de una herramienta de gestión centralizada (backoffice) desde a que configurar horarios, precios y aforos, así como monitorizar en tiempo real los accesos y las reservas.

Begoña Blanco incidió en que la apuesta por la digitalización es una forma de garantizar que el servicio esté realmente disponible las 24 horas, sin depender de personal presencial, y de facilitar el acceso a la cultura y al conocimiento eliminando las barreras horarias.

Noticias relacionadas

La inversión total del mencionado proyecto asciende aun total de 17.224 euros (IVA incluido), de los que 10.890 euros se destinan al sistema de acceso inteligente, punto wifi y tecnología, y los restantes 6.334 euros a la dotación de mobiliario específico de estudio.