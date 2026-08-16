El Grand Prix de la familia Pernas

La familia Pernas celebró ayer una nueva edición –y ya van allá 52– de su siempre multitudinaria primada. Esta edición sin embargo contaba con un punto en contara, ya que el calendario quiso que la reunión familiar coincidiese con el fin de semana del San Roque, época de muchas romerías. A pesar de ese hándicap la primada mantuvo su tirón, con 128 participantes.

Como es tradición, todos ellos se dieron cita en la Casa Pernas de Pontevea, donde Daniel Pernas y su familia volvieron a invitar al vermú. Como es habitual, las primadas de los Pernas tiene un carácter temático que elige la comisión encargada de organizar la fiesta. En esta ocasión se decidió que la fiesta sería un Grand Prix, por lo que todos los participantes tenían un equipo y un color asignado. La idea era organizar concursos y pruebas a lo largo de la comida –sin ganadores ni vencidos–, especialmente para finalizar de una forma animada la tarde en la carballeira de la Burga de Pontevea, lugar elegido de nuevo para el ágape.

Imagen de la comida. / Bernabé/Javier Lalín

Las altas temperaturas de la jornada sin embargo se cruzaron en esos planes de fiesta y tardeo. Dos de los asistentes sufrieron golpes de calor que obligaron a llamar a los servicios de Emerxencias. Finalmente todo quedó en un susto y al primada pudo continuar con su programación habitual.

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En ella no faltaban por supuesto los tradicionales «bautizos», con los que la familia da la bienvenida a los más jóvenes y también a aquellos que se suman como pareja de alguno de los primos. En esta edición llevaron a cabo nueve bautizos, ocho de ellos para jóvenes primos y uno para un nuevo adulto.