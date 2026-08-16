Mejora urbana
Forcarei invierte 81.000 euros en renovar la calle do Meixueiro
REdacción
El Concello de Forcarei ejecutará próximamente las obras de renovación del pavimento de la calle do Meixueiro, en Soutelo de Montes, con una inversión de 81.347,19 euros.
La actuación tiene como objetivo mejorar la accesibilidad, la seguridad y la calidad urbana de esta vía, manteniendo su configuración tradicional y respetando los muros y edificaciones existentes.
Los trabajos anunciados incluirán la renovación completa del pavimento, la creación de un itinerario peatonal accesible y la instalación de nueva señalización vertical y horizontal. Además, la calle se convertirá en una plataforma única con prioridad peatonal, reforzando la seguridad de los vecinos y facilitando la movilidad.
Con esta intervención, el Concello de Forcarei busca mejorar y dignificar un espacio de uso cotidiano para los vecinos de Soutelo de Montes.
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