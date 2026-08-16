A Estrada registra los salarios medios más elevados y Rodeiro los de menor cuantía

LLas bases medias mensuales de cotización dibujan un escenario relativamente homogéneo en buena parte de los municipios de las comarcas aunque con diferencias mucho más acusadas cuando los datos se desglosan por edades. A Estrada encabeza la clasificación general, con una base media de 2.051 euros mensuales por cotizante, seguida de Lalín, con 2.031; Silleda, con 2.017; Vila de Cruces, con 2.013; y Agolada, con 2.004. Entre el primero y el quinto apenas existen 47 euros de diferencia. Por debajo de la barrera de los 2.000 euros se sitúan Forcarei, con 1.972 euros; Dozón, con 1.957; y Rodeiro, que presenta la cifra más baja, con 1.889 euros. Los datos son referidos al cierre del pasado año.

La distancia entre los dos extremos, A Estrada y Camba, asciende así a 162 euros mensuales, lo que supone que la base media estradense es alrededor de un 8,6% superior a la de Rodeiro. La proximidad de los promedios generales oculta, sin embargo, importantes contrastes por grupos de edad. Las mayores brechas aparecen entre los cotizantes de 30 a 34 años, con 540 euros de diferencia entre Agolada y Dozón; entre los mayores de 60, con 528 euros entre Agolada y Vila de Cruces; y entre los trabajadores de 50 a 54 años, con 518 euros entre A Estrada y Agolada.

Los resultados de los municipios de menor tamaño deben interpretarse además teniendo en cuenta el número de cotizantes. Algunos de sus grupos de edad están integrados por apenas unas decenas de personas, de modo que situaciones laborales concretas pueden tener una incidencia mucho mayor sobre la media que en concellos como A Estrada o Lalín.

A Estrada. Con 6.233 cotizantes, registra la mayor base media del conjunto, con 2.051 euros. El nivel más bajo corresponde a los menores de 30 años, con 1.545 euros, que es además la cifra más reducida de este grupo de edad entre los ocho municipios. A partir de ahí se produce una progresión clara: 1.977 euros entre los 30 y 34 años, 2.023 entre los 35 y 39 y 2.141 entre los 40 y 44. A Estrada destaca especialmente en las edades centrales de la vida laboral, al liderar las bases de 45 a 49 años, con 2.210 euros, y de 50 a 54, con 2.284. Después bajan a 2.111 euros entre los 55 y 59 años y a 2.084 entre los mayores de 60.

Lalín. Sus 5.651 cotizantes presentan una base media de 2.031 euros, la segunda mayor del ámbito analizado y solo 20 euros por debajo de A Estrada. El municipio muestra una evolución bastante progresiva con la edad. Los menores de 30 parten de 1.628 euros y los trabajadores de 30 a 34 alcanzan ya los 1.993. Desde los 35 años las bases permanecen por encima de los 2.000 euros: 2.084 euros entre 35 y 39, 2.064 entre 40 y 44, 2.083 entre 45 y 49 y 2.124 entre 50 y 54. Lalín presenta la base más alta de todos los municipios entre los 55 y 59 años, con 2.120 euros, y llega a 2.241 entre los mayores de 60, su máximo particular y la segunda cifra más elevada de este último grupo.

Silleda. La base media de sus 2.683 cotizantes se sitúa en 2.017 euros, prácticamente al mismo nivel que Lalín y Vila de Cruces. El contraste principal aparece entre los trabajadores más jóvenes, cuya base es de 1.575 euros, la segunda más baja de todos los municipios para los menores de 30 años, y los grupos de más edad. Después de los 1.964 euros de los cotizantes de 30 a 34 años y de los 2.003 de los de 35 a 39, la base asciende hasta 2.137 euros entre 40 y 44. Su máximo se registra entre los trabajadores de 50 a 54 años, con 2.192 euros. Los mayores de 60 se mantienen también por encima de la media municipal, con 2.111 euros.

Vila de Cruces. Con 1.226 cotizantes, alcanza una base media de 2.013 euros. Parte de 1.711 euros entre los menores de 30 años y asciende hasta 2.013 entre los 30 y 34, 2.084 entre los 35 y 39 y un máximo de 2.172 euros entre los 40 y 44 años. El nivel continúa elevado de 45 a 49, con 2.152 euros, antes de bajar hasta 2.060 y 2.065 euros en los dos grupos siguientes. El principal rasgo diferencial aparece entre los mayores de 60 años: su base cae a 1.795 euros, la más baja registrada en este tramo de edad entre todos los concellos analizados.

Agolada. Sus 466 cotizantes presentan una media de 2.004 euros, pero es uno de los municipios con mayores oscilaciones según la edad. Los menores de 30 años tienen una base de 1.701 euros y los de 30 a 34 alcanzan 2.336, el valor más alto para este tramo de edad entre todos los municipios. Después se sitúa en 2.050 euros entre 35 y 39 y en 2.072 entre 40 y 44, para caer hasta 1.971 entre 45 y 49 y a solo 1.766 entre 50 y 54, la cifra más baja de este último grupo. La tendencia vuelve a invertirse al final: 2.023 euros entre 55 y 59 años y 2.323 entre los mayores de 60, que lideran también su categoría. El reducido tamaño de algunos grupos —48 cotizantes entre 30 y 34 años y 43 entre los mayores de 60— contribuye a explicar la elevada volatilidad de las medias.

Forcarei. La base media de sus 778 cotizantes asciende a 1.972 euros. El nivel más bajo se encuentra entre los menores de 30 años, con 1.684 euros. Los grupos de 30 a 34 y de 35 a 39 presentan cifras prácticamente idénticas, de 1.927 y 1.928 euros, respectivamente. A partir de los 40 años las bases superan los 2.000 euros, con 2.063 entre 40 y 44, 2.046 entre 45 y 49 y 2.038 entre 50 y 54. Tras los 1.980 euros de los trabajadores de 55 a 59 años, la base repunta hasta los 2.149 euros entre los mayores de 60, el máximo del municipio.

Dozón. Es el municipio con menor número de cotizantes, 186, y alcanza una base media de 1.957 euros. Su distribución por edades es muy irregular. Los menores de 30 años llegan a 1.834 euros, la base más elevada de este tramo entre los ocho municipios, mientras que los trabajadores de 30 a 34 años bajan a 1.796 euros, el mínimo de su grupo. La situación cambia radicalmente entre los 35 y 39 años, con 2.166 euros, y los 40 y 44, con 2.245, que es el valor más elevado de todos los concellos en esta franja. De 45 a 49 años vuelve a descender hasta 1.812 euros. Las cifras deben tomarse con especial cautela por el reducido número de trabajadores de cada tramo: solo hay 19 cotizantes de 30 a 34 años y 16 de 35 a 39.

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Rodeiro. Con 431 cotizantes, se sitúa en último lugar en la clasificación municipal, con una base media mensual de 1.889 euros, 162 menos que A Estrada y 142 menos que Lalín. Los menores de 30 años alcanzan 1.721 euros y los trabajadores de 30 a 34 llegan a 1.999. A partir de ahí las cifras oscilan entre los 1.934 y los 2.045 euros hasta los 54 años, registrándose el máximo municipal precisamente entre los 50 y 54, con 2.045 euros. El dato vuelve a caer de manera significativa entre los 55 y 59 años, hasta 1.733 euros, la base más baja del conjunto de municipios para este tramo. Los mayores de 60 se quedan en 1.799 euros. Esta debilidad de las bases en los grupos de más edad contribuye a que Rodeiro presente el promedio general más reducido de todos los concellos analizados.