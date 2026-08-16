Sucesos
A Estrada registra dos aparatosos accidentes con heridos leves
El Concello de A Estrada registró dos aparatosos accidentes de tráfico que se saldaron con heridos leves que tuvieron que ser trasladados a Urgencias para someterse a pruebas médicas.
El primero de ellos tuvo lugar en torno a las ocho de la mañana en la N-640, en Os Bolos, en la parroquia estradense de Lagartóns. En este caso, el conductor de un Alfa Romeo 159 se salió de la calzada impactando de frente contra una farola. El ocupando tuvo que ser trasladado con heridas leves. La peor que parte se la llevó el vehículo, que quedó en muy mal estado.
El segundo de los accidentes se produjo en torno a las 15.30 horas en la parroquia estradense de Ribela. En este caso se trató de un Skoda Octavia en el que viajaban dos personas. El vehículo se salió de la calzada y quedó volcado lateralmente. Los ocupantes, heridos leves, eran incapaces de salir por sus propios medios del coche, por lo que tuvieron que ser excarcelados y posteriormente trasladados por la ambulancia. En el punto estuvo Emerxencias A Estrada, Bombeiros de Silleda, 061 de Silleda y A Estrada y Guardia Civil de Tráfico.
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