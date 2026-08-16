Drones que ayudan a salvar vidas y que permiten volar al pasado

Juan Jesús Mariño, más conocido como «Patxi», es sargento jefe del parque de bomberos de O Morrazo, integrado en el Consorcio de Bombeiros de Pontevedra, y es el secretario de la delegación gallega de la Asociación Profesional de Técnicos de Bomberos (APTB), entidad en la que además trabaja de forma activa como formador especializado en Gestión Operativa y Mando. «Estoy muy enfocado en todas las cuestiones de gestión de emergencias y mando», nos explica al hablar de sus conocimientos sobre drones y la creación de imágenes en 3D. «Si llegas a una emergencia en un edificio normalmente miras el Maps para hacerte una idea del edificio y de su entorno. Con un dron sin embargo puedes tener una imagen den 3D del edificio con un solo vuelo y en media hora. Es algo que ofrece mucha información y que puede ser muy útil en determinadas situaciones».

Esa utilidad es la que llevó al sargento a adentrarse en el mundo de los drones, conocimientos que luego fueron convirtiéndose en una afición, poniendo en marcha diferentes proyectos. El último de ellos ha supuesto sin embargo un largo y exhaustivo trabajo con el que Patxi Mariño participará en el proyecto «Patrimonio mundial. Iniciativa de conservación 3D Patrimonio mundial», organizado por la empresa DJI Enterprise. La idea es que, con las soluciones integradas de fotogrametría y cartografía aérea, profesionales y aficionados pueda crear un archivo digital que resista el paso del tiempo. Se trata por tanto de ir creando reproducciones en 3D de maravillas esculpidas por la mano de la naturaleza o bien de monumentos de antaño. Los mejores trabajos presentados se llevarán algunos premios.

Patxi Mariño reconoce que en este caso esos premios son lo de menos, ya que en su caso ya posee el material que la empresa reparte entre los elegidos, aunque admite que le llamó el reto planteado en este concurso. El sargento, nacido en Vilagarcía pero afincando en O Morrazo, tiene familia por parte de su mujer en Vilatuxe, donde ha realizado y difundido grabaciones aéreas de maravillas naturales de la zona. En este caso sin embargo decidió ir un paso más allá, creando una infografía en 3D del Monasterio de Aciveiro.

Patxi Mariño, con su dron, en un operativo policial. |

La elección no fue casual y es que Patxi Mariño había recogido información, tomas y fotografías del monasterio con anterioridad, así que se aprovechó de ese trabajo previo como punto de partida. Necesitó sin embargo mucho más. Según sus datos recogió más de 800 fotografías del histórico lugar, además de numerosos vuelos con su dron.

«Creo que, para ser la primera vez, quedó bastante bien», afirma. «No creo que vaya a ganar nada, porque en este tipo de concursos se presentan profesionales de este tipo de trabajos pero lo más importante para mí fue el reto. Además, esa digitalización del Monasterio de Aciveiro quedará ahí para siempre. Los monumentos pueden irse rompiendo o estropeando con el paso de los años pero esto siempre quedará», añade.

Para su presentación al concurso, el sargento ha dado forma a su infografía con una presentación en inglés sobre el monasterio medieval cisterciense que vertebró la vida económica y social de la Terra de Montes desde su fundación, en el siglo XII, hasta su subasta pública en 1842. En la actualidad sirve como iglesia parroquial mientras que las dependencias fueron objeto de restauración y acogen un hostal-monumento. Está considerado monumento histórico-artístico desde 1931 y, en la actualidad, también tiene la consideración de bien de interés cultural.

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Vista en 3D de la Agasp de A Estrada. |

Todavía le quedan meses para saber el resultado del concurso aunque Patxi Mariño ha quedado muy satisfecho con un trabajo que mejora algunos anteriores como la modelación en 3D de la iglesia de la Peregrina de Pontevedra o de las instalaciones de la Agasp de A Estrada.