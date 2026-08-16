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As Nosas Músicas

Couso disfruta de su noche más larga

Entrega del premio a Joaquín Espiño. | FÁTIMA SEIJO FOTOGRAFÍA

Entrega del premio a Joaquín Espiño. | FÁTIMA SEIJO FOTOGRAFÍA

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Lois Docampo

A Estrada

As Nosas Músicas llenó de luz, música y risas el campo de la fiesta de Couso en su mejor noche del año. Los encargados de poner banda sonora a esta película romántica fueron fueron Coanhadeira, Bouba, Caldo e Os Ravizos, Carapaus y Armonium, este último encargado también de animar la fiesta entre los cambios del resto de grupos. El cuerpo de baile lo pusieron las numerosas personas que, un año más, acudieron a la cita con uno de los festivales de música tradicional más importantes de A Estrada. Uno de los momentos más destacados de la noche fue la entrega del VIII Premio As Nosas Músicas, que este año decidió reconocer la trayectoria de Joaquín Espiño, del Obradoiro García de Berres, considerado el taller de gaitas y Requintas más antiguo de Galicia.

As Nosas Músicas

As Nosas Músicas / Fátima Seijo Fotografía

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As Nosas Músicas / Fátima Seijo Fotografía

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As Nosas Músicas / Fátima Seijo Fotografía

As Nosas Músicas

As Nosas Músicas / Fátima Seijo Fotografía

El campo de la fiesta de Couso se volvió a llenar para la ocasión. | FÁTIMA SEIJO FOTOGRAFÍA

El campo de la fiesta de Couso se volvió a llenar para la ocasión. | FÁTIMA SEIJO FOTOGRAFÍA

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