El Concello repetirá una oposición para una plaza de trabajador social

El Concello de Lalín repetirá un proceso selectivo correspondiente a una oposición para un puesto de Trabajador Social correspondiente al grupo A2. Se trata de una provisión incluida en la Oferta Pública de Emprego del presente año. La decisión está motivada por la presentación de un recurso por parte del Colexio Oficial de Traballo Social de Galicia que se apoya en que el temario específico de las bases incluye normativa que ya no está en vigor actualmente.

Además, según consta en el acuerdo de la junta de gobierno local, durante la revisión del temario con motivo del citado recurso los servicios técnicos municipales detectaron que un tema concreto también hace referencia a normativa derogada. Así, además de aceptar el recurso colegial, el Concello decreta la retroacción del procedimiento al momento inmediatamente anterior a la aprobación de las bases y diseñar así un temario conforme a la legislación vigente. Y, por último, se aprueban de nuevo las bases de la convocatoria para este puesto de trabajo.

Piscinas y pantalla

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Por otro lado, la junta de gobierno aprobó un contrato por 6.030 euros para la reparación de bombas y chorros laterales de la piscinas. Otros 2.240 euros corresponden al pago por la instalación en la Praza de Galicia de una pantalla para seguir la final del Mundial de Fútbol.