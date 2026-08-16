Carboeiro celebra misa de campaña en su fiesta por los daños en el templo

Los vecinos de la parroquia silledense de Carboeiro celebraron sus festejos en honor de Santa María y San Roque con las imágenes de los santos fuera del templo en una misa de campaña forzada por los daños sufridos en la iglesia, todavía en proceso de reparación.

La reparación de la cubierta de la iglesia será asumida por el Obispado de Lugo. | BERNABÉ/JAVIER LALÍN

El oficio religioso solemne de las 13.00 horas de este sábado festivo tuvo lugar bajo una carpa y presidido por el sacerdote José Pérez, congregó a bastantes fieles. A continuación llegó el turno de la sesión vermú, amenizada por el grupo de gaitas Repenicando, que tras una tarde de descanso y comidas familiares, dio paso a la verbena animada por los dúos Gaia y Euphoria.

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El tejado de la iglesia se derrumbó a mediados del pasado mes de abril tras colapsar una viga de madera. Primero fue el Concello el que asumió una memoria valorada para afrontar los daños y recientemente el Obispado de Lugo anunció que acometería las obras para reponer la cubierta de este templo parroquial.