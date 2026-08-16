Seguridad
Cambio de ubicación de contenedores en A Estrada
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Redacción
A Estrada
El Concello de A Estrada ha decidido trasladar los contenedores ubicados en la Travesía de San Paio a la zona del cruce con las calles Gradín y Antón Losada con el objetivo de facilitar y mejorar la seguridad en la recogida de residuos.
El cambio permitirá a los vehículos de gran tonelaje acceder a los contenedores sin tener que circular en sentido contrario y, además, permitirá ganar tres plazas de aparcamiento en la zona. Por otra parte, se ampliará la capacidad de la isla de contenedores de la calle Iryda.
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