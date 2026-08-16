Una alerta roja que concede una tregua

Este sábado, las comarcas de Deza y Tabeirós vivieron una jornada marcada por la incertidumbre meteorológica. Los municipios de Lalín, Silleda, Rodeiro, Dozón, Agolada y Vila de Cruces, junto con A Estrada, Forcarei y Cerdedo-Cotobade, amanecieron bajo alerta roja debido a las previsiones de altas temperaturas que anunciaban valores asfixiantes.

Sin embargo, el pronóstico inicial distó mucho de la realidad vivida. El día comenzó con un panorama completamente inesperado para una alerta de calor extremo. Los cielos amanecieron nublados y el ambiente fresco predominó durante las primeras horas de la mañana, restando intensidad al temido episodio térmico.

A medida que avanzaba la jornada, los cielos encapotados fueron disipándose y quedaron totalmente despejados durante la tarde. Aunque el sol lució con fuerza y los termómetros repuntaron, las temperaturas se mantuvieron en valores moderados, muy lejos de los umbrales críticos que habían motivado el aviso rojo de los servicios de emergencia, aunque este se mantuvo activo durante toda la mañana.

Los vecinos y visitantes de las diferentes localidades pudieron disfrutar de una tarde estival agradable, a la que se sumó que el día coincidía con una jornada festiva y de seguro con el inicio de las vacaciones para muchos y muchas de ellos.

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A pesar de que el calor ha sido inferior al esperado, la Xunta mantiene el nivel de alerta roja para este domingo tanto en el interior de la provincia como en las Rías Baixas, tras conocer los datos de MeteoGalicia y MeteoSalud.