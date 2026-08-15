Este verano está siendo más caluroso, pero con menos días de temperaturas extremas

En lo que llevamos de verano se están registrando en Lalín temperaturas ligeramente más altas en el conjunto del día que las del mismo tramo del año pasado, aunque con una diferencia muy pequeña y con un comportamiento distinto. Los datos de MeteoGalicia entre el 21 de junio y el 14 de agosto muestran que este año las noches han sido más templadas y se han reducido las jornadas de frío relativo, mientras que en 2025 hubo más episodios de calor intenso y muchas más máximas por encima de los 30 grados.

La comparación se realiza sobre 55 jornadas exactamente iguales de ambos ejercicios. En ese período, la media de las temperaturas máximas fue de 27,58 grados en 2026, frente a los 27,92 de 2025. Es decir, las horas centrales del día fueron, de promedio, algo más calurosas el verano pasado. Sin embargo, la situación se invierte al analizar las mínimas: este año la media se sitúa en 14,82 grados, mientras que la anterior fue de 14,19. La diferencia de más de seis décimas en las temperaturas nocturnas hace que la media térmica estimada del conjunto del período sea ligeramente superior en 2026: 21,20 grados, frente a 21,05 un año antes.

Ese balance permite concluir que el verano actual está siendo, hasta el 14 de agosto, apenas más cálido en términos generales, pero no más extremo. De hecho, los registros de MeteoGalicia reflejan que el período del pasado curso acumuló bastante más calor intenso. El año pasado se contabilizaron 20 jornadas con máximas superiores a los 30 grados, mientras que ahora fueron 14, seis menos. La diferencia es significativa porque muestra una mayor concentración de picos de temperatura durante el verano anterior, pese a que la media global de este año sea ligeramente superior.

El episodio más caluroso de los dos períodos también corresponde al año pasado. El termómetro alcanzó en Lalín los 36,66 grados el 10 de agosto de aquel año. Muy cerca quedó el 29 de junio, con 36,55 grados, seguido por los 35,14 del 4 de agosto. Completaron los cinco días de mayor calor de 2025 el 14 de agosto, con 34,46 grados, y el 16 de julio, con 34,42. En 2026, la máxima absoluta fue algo inferior: 36,27 grados el 5 de julio. Un día antes se habían alcanzado 35,93, mientras que el 11 de julio se llegó a 34,09, el 27 de julio a 33,58 y el 22 de junio a 33,28.

La distribución de las jornadas por encima de los 30 grados refuerza esa diferencia. En 2025 hubo cinco en los últimos diez días de junio, cuatro durante julio y once entre el 3 y el 14 de agosto. Este último tramo fue especialmente cálido, con diez días consecutivos por encima de los 30 grados entre el 3 y el 12 de agosto. En 2026, en cambio, los episodios de más de 30 grados fueron menos numerosos y estuvieron más concentrados en junio y comienzos de julio, además de un nuevo repunte entre el 11 y el 13 de agosto.

El verano actual sí suma más jornadas con calor moderado. Entre el 21 de junio y el 14 de agosto de 2026 hubo 40 días con máximas superiores a los 25 grados, frente a 37 en el mismo período de 2025. Es decir, este año se han dado más días cálidos, aunque una proporción menor de ellos haya desembocado en temperaturas superiores a los 30. El dato dibuja un verano más constante, frente a un 2025 con oscilaciones mayores y episodios más acusados de calor.

La principal diferencia aparece, no obstante, en las mínimas. MeteoGalicia contabiliza este año 34 jornadas con temperaturas inferiores a los 15 grados, cuatro menos que las 38 registradas en 2025. Además, la mínima absoluta de 2026 fue de 10,05 grados, registrada el 26 de julio, mientras que el año pasado el termómetro llegó a bajar hasta los 9,25 grados, también un 26 de julio. Las noches de este verano han sido, por tanto, en conjunto más suaves.

Los datos muestran también que la amplitud térmica ha sido mayor en 2025. Aquel verano combinó jornadas con máximas cercanas o superiores a los 35 grados con noches que en algunos momentos descendieron claramente de los 12. Esa mayor diferencia entre el calor diurno y el refrescamiento nocturno contrasta con un 2026 en el que las mínimas se han mantenido más elevadas, contribuyendo a que la temperatura media diaria resulte ligeramente superior pese a registrarse menos episodios de calor extremo.

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La comparación deja dos fotografías diferentes del verano en Lalín. El de 2025 fue más intenso durante el día, con una máxima absoluta ligeramente superior, una media de máximas más elevada y seis jornadas más por encima de los 30 grados. El de 2026, por el contrario, presenta más días por encima de 25 grados y noches más cálidas, lo que eleva levemente el promedio general.