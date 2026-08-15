Los trabajos de renovación de la señalización horizontal de A Bandeira comienzan el lunes

El Concello de Silleda inicia este lunes 17 en A Bandeira los trabajos de renovación y mejora de la señalización horizontal incluidos en proyecto que permitirá actuar en distintas calles de los dos principales núcleos urbanos del municipio.

Para poder desarrollar correctamente las labores de pintado será preciso prohibir temporalmente el estacionamiento en las calles y tramos en los que se vaya interviniendo. Durante la jornada del lunes los primeros trabajos afectarán a distintos tramos de la Rúa da Empanada e da Rúa do Parque, que estarán señalizados para evitar el estacionamiento y facilitar la actuación de la maquinaria y de los equipos de trabajo.

La intervención continuará durante los días siguientes por el resto de las calles de A Bandeira incluidas en el proyecto. Las zonas en las que se vaya a actuar se irán señalizando previamente con la correspondiente prohibición de estacionamiento, por lo que el Concello solicita a los vecinos que presten especial atención a la señalización provisional que se vaya colocando.

Los trabajos contemplan la renovación de las marcas viales, pasos de peatones, líneas de detención, cebreados, zonas de estacionamiento, señales horizontales de Stop y ceda al paso, flechas de dirección y otros elementos destinados a mejorar la visibilidad y seguridad vial.

Está previsto que los trabajos de señalización horizontal comiencen en Silleda el miércoles 19, aplicándose también restricciones en las calles en las que se vaya realizando el pintado.

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Reordenación en la Rúa da Empanada

También se aprovechará esta actuación para hacer efectivos los cambios en la ordenación del tráfico previstos en la Rúa da Empanada, en A Bandeira, y en los alrededores de la Rúa Cartaxena, en Silleda. En el caso de A Bandeira, el último tramo de la Rúa da Empanada, entre la Rúa Lavadoiro y la Rúa Xeral, quedará señalizado como dirección prohibida hacia la N-525, manteniendo el acceso a los garajes de las personas residentes, con el objetivo de evitar una salida con escasa visibilidad y mejorar la seguridad en el cruce. En Silleda, la Rúa Cartaxena cambiará su sentido de circulación, de manera que se accederá a ella desde la Rúa Venezuela, modificándose también la circulación en los alrededores de Antón Alonso Ríos para mejorar la visibilidad y la seguridad en los entronques.