La Seguridad Social gana 122 cotizantes durante el pasado julio

La afiliación a la Seguridad Social cerró julio con un nuevo avance en las comarcas. Los datos difundidos por el Ministerio contabilizan 20.677 cotizantes, 122 más que los 20.555 registrados en junio, lo que supone un incremento mensual próximo al 0,6%. Lalín protagoniza buena parte de la mejora: suma 80 afiliados en un mes y alcanza los 7.445 trabajadores inscritos en los distintos regímenes.

El régimen general es el principal motor de la subida, al pasar de 5.000 a 5.076 cotizantes, 76 más. También crecen los afiliados del régimen agrario, de 120 a 124, y los empleados de hogar, de 93 a 97. La única caída se produce entre los autónomos, que bajan de 2.152 a 2.148, cuatro menos que en junio.

A Estrada registra el segundo mayor incremento en términos absolutos. El municipio alcanza los 5.646 afiliados, frente a 5.617 un mes antes. El régimen general aporta 27 de esas altas, al crecer de 3.812 a 3.839 trabajadores. El agrario suma uno y el de hogar, cuatro, mientras el colectivo de autónomos pierde tres efectivos y queda en 1.591.

El balance es también positivo en Forcarei, que pasa de 852 a 860 afiliados, ocho más. Agolada incorpora tres cotizantes y alcanza 480; Dozón añade otros tres y llega a 297; Silleda suma dos y se sitúa en 3.690, y Rodeiro gana uno, hasta 963. Vila de Cruces es el único de los ocho municipios que termina julio con menos afiliación que en junio: contabiliza 1.296 trabajadores, cuatro menos que los 1.300 del mes anterior.

En volumen total, Lalín mantiene con claridad el mayor número de afiliados, con 7.445, seguido por A Estrada, con 5.646, y Silleda, con 3.690. A más distancia se sitúan Vila de Cruces, con 1.296; Rodeiro, con 963; Forcarei, con 860; Agolada, con 480, y Dozón, con 297.

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La evolución por regímenes permite apreciar con más claridad de dónde procede el crecimiento. El régimen general suma 124 afiliados en un mes y pasa de 13.404 a 13.528, una subida incluso superior al incremento neto del conjunto.