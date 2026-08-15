Solidaridad
La ruta motera de la Guardia Civil por el alzhéimer pasará por Lalín
Cinco recorridos partirán el 12 de septiembre y confluirán en el Parque de A Seca de Poio nCada uno tendrá un límite de 100 motos
redacción
La Guardia Civil de Pontevedra celebrará el próximo sábado 12 de septiembre la primera edición de la Ruta Motera Solidaria Guardia Civil de Pontevedra, una iniciativa benéfica que reunirá a aficionados a las motocicletas con el objetivo de recaudar fondos para la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer y otras Demencias de la provincia de Pontevedra (AFAPO).
La actividad, organizada con la colaboración de la Xunta de Galicia y de los ayuntamientos implicados, comenzará a partir de las 9.00 horas y estará formada por cinco rutas simultáneas con salidas desde Pontevedra,Tui, O Porriño, Cambados y Lalín. Los participantes recorrerán diferentes itinerarios hasta confluir en un mismo punto: el Parque de A Seca, en el término municipal de Poio, donde está prevista la llegada conjunta de las motocicletas entre las 12.30 y las 13.00 horas.
Cada uno de los cinco recorridos tendrá un límite de 100 motocicletas, por lo que la organización prevé reunir a un máximo de 500 vehículos. La iniciativa también contempla la posibilidad de colaborar sin necesidad de participar en la ruta mediante el denominado dorsal 0, con una aportación de 5 euros, destinado a aquellas personas que no puedan participar en moto pero quieran sumarse a esta causa solidaria.
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