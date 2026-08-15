Suceso
Un roble caído interrumpe el tráfico y deja sin suministro eléctrico a la parroquia de Brocos en Vila de Cruces
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Redacción
Vila de Cruces
La caída de un gran carballo sobre el tendido eléctrico obligó a la intervención de los bomberos en la parroquia de Brocos, en Vila de Cruces. El suceso se produjo a la altura de la iglesia local, cuando el ejemplar cedió e impactó de lleno contra los cables del tendido eléctrico. Como consecuencia directa del impacto, el tronco y las ramas cruzadas bloquearon por completo la carretera EP-6403, interrumpiendo la circulación de vehículos en la zona. Asimismo, el derribo de los cables dejó temporalmente sin servicio eléctrico a los vecinos de las inmediaciones.
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