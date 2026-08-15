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Pedre mantén viva a memoria de Francisco Arca e Secundino Bugallo

A Ponte do Barco acolleu a tradicional homenaxe aos dous dirixentes sindicalistas

Imaxe do acto organizado en Pedre. | CEDIDA

Imaxe do acto organizado en Pedre. | CEDIDA

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Redacción

Cerdedo-Cotobade

A memoria volveu camiñar este xoves polas terras de Pedre. Como cada 13 de agosto, veciñas, veciños e integrantes do Colectivo A Lumieira reuníronse para render homenaxe a Francisco Arca e Secundino Bugallo, dous dirixentes sindicalistas e republicanos da comarca asasinados hai nove décadas por falanxistas.

A convocatoria arrancou ás oito da tarde diante da Casa do Pobo de Pedre. Desde alí, as persoas participantes emprenderon a pé o camiño cara á Ponte do Barco, lugar no que unha placa lembra os dous homes e onde, ano tras ano, se recupera unha historia que durante décadas permaneceu silenciada.

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Unha vez alí comezaron as intervencións dos diferentes colectivos culturais e memorialistas participantes. A palabra deu paso tamén á poesía de Susana Sanches Arins e á música.

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