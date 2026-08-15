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Manuel González Vigo sigue llevando su pintura a la hostelería

El artista estradense amplía su presencia con nuevas obras en locales de la comarca

manuel gonzález picaso orly a estrada

manuel gonzález picaso orly a estrada / FDV_Externas

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Fran Campos

A Estrada

El pintor estradense Manuel González Vigo continúa entregando obras de su autoría a distintos establecimientos hosteleros. Las últimas fueron entregadas en el restaurante Orly de A Estrada.

manuel gonzález picaso orly a estrada

manuel gonzález picaso orly a estrada / FDV_Externas

Su pintura también traspasa fronteras municipales: varios de sus cuadros llevan años formando parte de la decoración del bar restaurante A Tenda da Ponte, en Cuntis.

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