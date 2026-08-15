Medio ambiente
Lalín se une a la iniciativa para realizar un mapeo del arbolado urbano
Grupos de vecinos saldrán a las calles el 3 y 4 de octubre para medir el efecto isla del calor
Redacción
Esta iniciativa, en la que están implicadas Juventud por el Clima, Barrios por el Clima y Ecologistas en Acción y que se ha reforzado con la incorporación de la Confederación Estatal de Asociaciones Vecinales, la Alianza por el Clima, Greenpeace y Intermon-Oxfam, han lanzado este año la convocatoria el Ecomapeo Estatal- Aquí falta un árbol, con la que buscan medir un elemento clave como la falta de arbolado urbano. Ya que, según Barrios por Clima, «el arbolado urbano no solo reduce la temperatura y mejora la calidad del aire, sino que también contribuye a reducir el ruido, o reduce el estrés y la presión arterial de las personas, siendo un elemento esencial para mejorar la salud y el bienestar de la población en general».
Lalín se unirá a este mapeo que tendrá lugar el 3 y 4 de octubre y que consistirá en señalar, compartiendo la ubicación del móvil en una web especialmente diseñada para ello, alcorques vacíos, sin árboles, tocones o árboles secos, incluidos en parques y alcorques asfixiantes, aquellos cubiertos con cemento drenante, que el tronco ocupa su totalidad, o en los que el árbol está fuera o en el límite del mismo.
Para la organización de esta iniciativa, la preocupación por la falta de adaptación de los entornos urbanos y el papel esencial del arbolado es manifiesta. Asimismo, desde las plataformas informan que en apenas una semana se han sumado al mapeo 600 personas de más de 120 municipios, entre ellos 22 capitales de provincia y más de 160 asociaciones.
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